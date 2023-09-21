炎明熹傳置業將軍澳千萬屋苑　盤點圈中年輕上到車嘅勵志故事

最近有傳現年只得18歲的炎明熹入行短短兩年，資產已經高達8位數字，更指她目前已經成功置業，秘密進駐將軍澳千萬屋苑的單位，可謂名利大豐收！除了炎明熹，其實過去有不少藝人同樣年紀輕輕成功置業，有啲未入行已經上咗車，當中包括有無綫小花小生和人氣男子組合成員外，曾經有一位靠運氣彩數拎獎金成功「上車」，相當勵志！

炎明熹傳秘密進駐將軍澳千萬屋苑的單位。（IG：@yiminghay）

馮盈盈曾與前男友合資置業 做包租婆等收租

在香港生活的打工仔對於「上車」買樓簡直天方夜譚，絕不容易，但貴為無綫小花的29歲馮盈盈在2020年上節目《我要做業主》大方分享與前醫生男友鍾文浩合資置業，現時已經擁有何文田565呎兩房海景單位連天台單位物業，令觀眾相當羨慕！她在節目分享：「工作幾年儲咗啲錢，覺得喺香港必須置業。」

她續指購買單位的淵源，是朋友推介沙田的新樓盤，不過在置業期間沒有與父母作出任何商量，單位只是歸於男友的個人名下，不過她也是包租婆的身份，雖然現時單位放租，2人也有共識平均取得租金收入，但吸取這次經驗後，她表示不要與男朋友買樓，以免日後有分手的情況會後悔。

馮盈盈現時已經擁有何文田565呎兩房海景單位連天台單位物業。（《我要做業主》電視截圖)

馮盈盈與前醫生男友鍾文浩結束四年拍拖關係。（IG@crystalfyy）

賴彥妤以2%機率抽中油塘「親海駅II」新樓盤

講到最近成功置業有無綫無綫娛樂新聞台主持賴彥妤（Vivienna），她曾經採訪方力申、郭富城及姜麗文等眾星問錯問題，更被網友批評「唔用腦」！她上月在社交網站公布抽中油塘「親海駅II」新樓盤，並留言：「不是樓盤廣告，終於…成為樓奴了！三萬幾票中成為2%的幸運兒，8月最大的驚喜，感謝生日的運氣，以後要繼續努力工作，歡迎多啲搵我做嘢！」據了解油塘「親海駅II」揀樓當天首輪只是推售626伙，但現身於紅磡打算置業的多達七千人， 結果Vivienna成為2%的幸運兒，能夠成功以500萬購買單位。

最近成功置業有無綫《無綫娛樂新聞台》主持賴彥妤（Vivienna）。(IG:vivanlai0824)

賴彥妤以2%機率抽中油塘「親海駅II」新樓盤，能夠成功以500萬購買單位。(IG:vivanlai0824)

黃心穎名下擁有兩物業價值過千萬

最近即將榮升人妻的34歲的黃心穎與未婚夫Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）已經入紙排期註冊結婚，最近跟她更轉戰樂壇出歌。據知她24歲的時候已經獲得父母付首期的費用供樓置業，之後與家姐黃心美購買油塘「Ocean One」755呎高層單位，兩姊妹一起分擔供樓的費用。而早年有消息指她再以850萬元置業「啟德天寰」500呎兩房單位。對於有關置業的問題，心穎也有公開回應過表示自己已經儲錢長達好一段時間，能夠負擔供樓的費用。保守估計，她現時名下擁有兩物業價值過千萬。

黃心穎24歲的時候已經獲得父母付首期的費用供樓置業，之後與家姐黃心美購買油塘單位。（視覺中國）

黃心穎名下擁有兩物業價值過千萬。（Instagram：jacquelinebwong）

姜濤1800萬購入西環豪宅維壹做容祖兒鄰居

MIRROR吸金王姜濤入行短短五年，今年年頭23歲的他已經被揭已經以1800萬購入西環海景豪宅維壹單位。眾所周知原本一直居住在銅鑼灣的姜濤，對於人氣高企的他出入在銅鑼灣鬧市並不方便，所以一直有計劃搬屋。對於升呢與天后容祖兒及鍾欣潼成為屋苑業主，他曾公開回應購買的單位會讓家人入住，由於住址曝光，自己會居住在其他地方，地點則保持神秘。

MIRROR吸金王姜濤入行短短五年，1800萬購入西環豪宅維壹。（IG@keung_show）

姜濤傳做容祖兒鄰居。（IG@yungchoyee)

李駿傑被網民爆料購入啟鑽苑單位

另一位Mirror成員Jeremy（李駿傑）向來出入都表現得十分低調，但由於組合人氣高企，他在2021年9月已經被網民直擊他現身「綠置居」揀樓中心，後來網友紛紛在社交網站討論直指「MIRROR成員揀啟鑽苑，希望做佢鄰居。」對此他亦大方承認已經買樓，並透露與家人居住。

2021年9月已經李駿傑被網民直擊他現身「綠置居」揀樓中心。（網上圖片）

李駿傑大方承認已經買樓。(葉志明攝)

楊潮凱28歲娶老婆兼用50萬做首期買樓

出身屋邨38歲的楊潮凱，他2009年參加第23期藝員訓練班加入TVB。在2013年當時28歲的階段他與拍拖多年的女友江玉儀選擇結婚。在同年的某天，他與老婆看中了一個單位，決定用過往在TVB默默耕耘的積蓄，以50萬付首期成功買樓。對此，他在2020年接受訪問提及當年買樓一事，他憶述當天看樓盤的時候是剛完成凌晨的拍攝，中午突然被太太叫醒起床去看樓盤，兩人都是第一次置業，在當下即興付了所有的積蓄做首期，如今終於成功「上車」。

楊潮凱於2013年與拍初戀情人Michelle結成夫婦。（資料圖片）

楊潮凱28歲以50萬付首期成功買樓。（hoi1218）

黃庭鋒拎台慶51萬獎金做首期買入天水圍單位

堪稱最令網民羨慕，靠彩數成功上車的藝人不得不提就是現年35歲的黃庭鋒，他入行前曾任體育老師，後來他得到無綫賞識成為藝人。他在2018年參加《萬千星輝賀台慶》奪得51萬元獎金，之後在母親的鼓勵下用了這一筆贏取的獎金去買樓付首期費用，當時只有30歲。他在2019年主持節目《香港原味道》，拍攝時看中了一個天水圍的新樓盤單位。自此開始他決定投資該單位付了首期費用，然後每個月一半的收入作供樓的用途。他在節目中與李旻芳曾一同參觀當時即將收樓的天水圍單位，更在節目當中大讚露台可望濕地公園景色，心曠神怡！

黃庭鋒在2018年參加《萬千星輝賀台慶》奪得51萬元獎金。（節目截圖）