日本歌姬中島美嘉首個香港演唱會 明年落實亞博舉行
撰文：胡凱欣
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日本歌姬中島美嘉於昨晚（20日）在東京國際Forum舉行的《MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2023 YOU》時宣布，將於明年2月3日在香港亞洲國際博覽館舉行《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》，這將會是中島美嘉首次來香港舉行演唱會。
中島美嘉2001年出道，憑藉多首經典歌曲《STARTS》、《GLAMOROUS SKY》和《雪の華》風靡亞洲，並以歌手與演員雙重身份奠定其日本歌姬地位。她曾經為主演的電影《NANA》來港宣傳，並於2018年應邀參與香港亞洲流行音樂節的演出。中島美嘉前年登上人氣音樂YouTube Channel「THE FIRST TAKE」演唱經典名曲《雪の華》及《曾經我也想過一了百了》，累積觀看次數分別突破一千一百萬。2024年初在香港舉行的海外公演將是中島美嘉首次正式登陸香港舞台。
中島美嘉香港演唱詳情：
《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》
日期：2024年2月3日（星期六）
地點：香港亞洲國際博覽館
主辦單位：Dharma Workshop 達摩工作室