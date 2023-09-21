日本歌姬中島美嘉首個香港演唱會　明年落實亞博舉行

日本歌姬中島美嘉於昨晚（20日）在東京國際Forum舉行的《MIKA NAKASHIMA CONCERT TOUR 2023 YOU》時宣布，將於明年2月3日在香港亞洲國際博覽館舉行《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》，這將會是中島美嘉首次來香港舉行演唱會。

中島美嘉宣布將於香港亞洲國際博覽館舉行《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》。(ig@mikanakashima_official)

中島美嘉2001年出道，憑藉多首經典歌曲《STARTS》、《GLAMOROUS SKY》和《雪の華》風靡亞洲，並以歌手與演員雙重身份奠定其日本歌姬地位。她曾經為主演的電影《NANA》來港宣傳，並於2018年應邀參與香港亞洲流行音樂節的演出。中島美嘉前年登上人氣音樂YouTube Channel「THE FIRST TAKE」演唱經典名曲《雪の華》及《曾經我也想過一了百了》，累積觀看次數分別突破一千一百萬。2024年初在香港舉行的海外公演將是中島美嘉首次正式登陸香港舞台。

中島美嘉

中島美嘉於2001年以主演日劇《新宿傷痕戀歌》及單曲《STARS》出道，除了樂壇以外，在影壇也相當活躍，許多名曲更是被各國歌手翻唱。她的曲風多變，其中更以動人的抒情歌最為出名。這次的〈Wish〉是她在閱讀過原作後所寫下的歌詞，傳達著「失去了所愛之人，但仍然想見到對方這種無法實現的願望」的感情。

中島美嘉香港演唱詳情：

《MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG》



日期：2024年2月3日（星期六）



地點：香港亞洲國際博覽館



主辦單位：Dharma Workshop 達摩工作室

