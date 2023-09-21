關嘉敏拍劇為迫真竟素顏上陣　皮膚超好其實仲靚過化咗妝

每逢客串劇集演出必然引發話題的關嘉敏（Carman）又客串《你好，我的大夫》，是次再度轉image、飾演患有神經性肌肉痙攣三項鐵人運動選手關穎璇。由於經常不受控制地痙攣，萬念俱灰的穎璇昨晚（20日）一集危站天台企跳，嘉應（蔡思貝飾）見到後即緊張前往予以阻止，原來當年嘉應好友（史穎喬飾）亦因備受類似情況困擾跳樓身亡；為免悲劇重演，嘉應一再勸說，卻換來看不見曙光的穎璇冷笑：「中醫？西醫都幫我唔到，中醫點幫我呀？我受夠喇！你哋唔好再畀假希望我！」一句：「與其冇希望咁生存，我寧願早啲解脫」更道盡長期病患的苦況。

真係好高呀！

飾演嘉應好友嘅，係喺《新四十二章》有亮眼表現嘅史穎喬。

關嘉敏事後受訪時笑言該場喊戲其實很「忙」，既要兼顧複雜的情緒表達，包括絕望、藐視及無助等不同層次的心情，又要兼顧「高度」，她笑言事後很緊張相關場口表現：「播之前我都有追問監製，佢都話睇到有少少想喊，咁我就放心少少，但依然會好緊張。嗰場喊戲又要發脾氣、又要跳樓，其實場跳樓戲我係有啲期待，因為吊到好高，我份人好鍾意刺激嘢，但上到去其實我係腳震。對我嚟講，痙攣、跳樓都係我第一次，我覺得好開心，因為學咗好多嘢。」

熱愛刺激嘅Carman，笑言拍呢一幕有驚到腳震。

關嘉敏素顏拍劇竟然靚過化妝？

皮膚真係幾好。

目前關嘉敏工作滿檔，機會多多。（IG/@carcar.carman）

今日官方承接昨晚劇情，發布第九集（今晚）精彩預告劇照，照片所見，穿著病人服的關嘉敏在醫院後樓梯病發，整個人僵直地躺在地上的她，不但手腕扭作一團、腳部呈現不自然彎曲，就連雙眼也不斷向上反，單看照片也感受到其辛苦。關嘉敏事後透露要在網上搜尋痙攣病人的資料並不容易：「上網完全搵唔到任何片，因為發生痙攣時旁觀嘅人係會去幫手而唔係拍片；所以就改為search好多痙攣嘅徵狀，再加自己嘅幻想打造番個角色出嚟，例如會有啲咩抽搐動作，腳趾、手部同頭部嘅郁動又會係點。」

為咗呢一幕，Carman私下苦練咗一個月。

為咗呢一幕，Carman私下苦練咗一個月。

為咗呢一幕，Carman私下苦練咗一個月。

睇相都覺得迫真。

睇相都覺得迫真。

為了盡早投入角色，關嘉敏更於開拍前在家中獨自在睡床「震」足一個月，更因而嚇親家人：「我每晚臨瞓前都喺張床度係咁震。好記得有一次，我屋企人突然入咗我間房，見到我喺度震嚇親，猛問：『你有冇事呀？』我話：『我冇事，我想練習吓角色咋』。所以我同屋企人都好期待，佢哋依家每晚都哺住電視，因為想睇吓自己個女練咗咁耐，出嚟效果係點。」