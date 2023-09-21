LE SSERAFIM香港限定店今天開幕　兩層多個打卡位逐個捉

韓國女團LE SSERAFIM將於本月尾一連舉行兩場香港演唱會，開騷在即位於上環的限定‘FLAME RISES’ POP UP店則在今天（21日）率先開幕。記者今天特別到場參觀，為讀者搶先捕捉兩層各個打卡點，以及香港店專屬特別周邊。



LE SSERAFIM香港限定店今天開幕。（陳穎妍攝）

LE SSERAFIM香港限定店位於上環太平山差館上街，將由今天起營業至10月8日。POP UP店內外放了兩張LE SSERAFIM的大型海報外，店內亦有不少印有「LE SSERAFIM」字樣的鏡及牆壁讓粉絲打卡。香港店與韓國店設計大致相同，同樣滿足到粉絲追星的心。

LE SSERAFIM同款衣服香港店亦有出售。（陳穎妍攝）

大量演唱會周邊滿足粉絲的心。（陳穎妍攝）

香港店中推出了是次演唱會的專屬T-Shirt和電風扇。（陳穎妍攝）

點擊睇更多香港店必買周邊：

+ 9

香港店中的周邊商品包括已在韓國售罄的同款衣服、飾品，應援手燈以及多款演唱會周邊外，這次更特別推出了是次演唱會的專屬T-Shirt和電風扇，可是由於數量限定，粉絲必定要把握機會前往搶購。

二樓有飾品展示區和大型海報打卡牆。（陳穎妍攝）

限定店另一面亦有滿滿的打卡位，粉絲不要錯過。（陳穎妍攝）

LE SSERAFIM ‘FLAME RISES’ POP UP in HONG KONG

日期：2023年9月21日 - 10月8日 (*9月21日只開放6PM - 8PM)

時間：星期二至日, 中午12時 - 晚上8時（星期一休息）

地點：上環太平山差館上街24號地下