JPEX｜林作今下午開記者會　獨家囂爆回應：畀大家有個機會見吓我

林作本月18日涉嫌與虛擬資產交易平台JPEX案件有關，遭警方商業罪案調查科拘捕，涉嫌與虛擬資產交易平台JPEX案件有關，警方更到其位於中環娛樂行的辦公室進行搜查。林作被捕後昨日（21日）首度現身中環，未有回應案件，今日凌晨（22日）林作在被捕後首次在IG發文，宣布於今日下午3時召開緊急記者會。

林作周一（18日）中午由警員陪同被押上警車。（夏家朗攝）

林作接受《香港01》訪問表示，今次召開記者會是想宣布下一步計劃，他說：「會交代下一步進展畀大家（知），我之後會點樣呀又剩嗰啲，會同大家交代吓㗎啦！（已經部署好下一步？）部咩署呀，總之我有我想做嘅嘢啦！希望得到大家嘅支持。」問到昨日保釋後頹爆現身中環，林作否認道：「點會呀！我出咗街整電話咋，我冇咗部電話呀嘛！我搞電話，搞掂咗啦，所以而家出返嚟囉，今日晏晝先搞掂，我仲要唔識Set部新機，搞掂咪出返嚟囉，我冇頹冇剩嘅！搞掂咪出返嚟囉，大家好想知呀嘛，我咪畀大家知囉！」他又指昨日沒有人問他問題，只有記者影相，才沒有多說一句話便上車離去。

林作較早前帶同律師到警署提供資料。（資料圖片／胡凱欣攝）

林作一貫輕鬆語氣指：「我從來冇唔想面對大家，我一直都好光明磊落，知道大家好有興趣，最好嘅做法係畀大家有個機會見吓我咁解啫！鍾唔鍾意都好啦，我做咗公眾人物，應該去面對嘅！」林作又自信道：「我係想出到嚟俾人感受到不一樣嘅林作，我而家唔係想搞笑囉，我可以做返啲有意義嘅嘢俾大家睇。」

林作以往曾多次成為討論熱話。（IG：@jolamchok）