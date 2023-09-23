Moving超異能族︱重溫11個經典名場面　趙寅成本人最滿意哪一幕？

Disney+韓劇《Moving超異能族》日前大結局，兩代異能人結集對抗北韓異能部隊的激烈打鬥將劇集推向最高峰。劇集由開播起到圓滿結局就正評不斷，Do姐和谷德昭等都對此讚譽有加。20集播畢，今天就來與讀者重溫其中11個名場面，哪一幕令趙寅成本人最滿意呢？



金斗植空降救出張洙源一幕，成為趙寅成本人最愛一幕。（劇照）

1.「金斗植」降臨救援被圍攻的「張洙源」

張洙源當時被國情院聯同黑幫圍攻，墮崖被壓於車下，最強黑色要員金斗植於空中降臨，救出失去戰鬥能力的張洙源的場面，被網民形容為最有型一幕。趙寅成之後亦有在社交平台以此發帖，似乎對這一幕的自己感到特別滿意！

金斗植那一槍背後有着苦衷。（劇照）

2.「金斗植」、「張洙源」、「李美賢」合謀撇清關係盡顯默契

金斗植脅持閔次長打算逃走之前，為求扮與李美賢劃清界綫免被追究，他向李美賢開槍。千鈞一髮之際，張洙源以不死之身用手臂擋下子彈。這一槍於眾人面前看似絕情之舉，但其實是三人保持自身安全之策，三人的默契發揮得淋漓盡致。

「飛吻」原來會遺傳！（劇照）

3.「金斗植」與「李美賢」「飛吻」呼應「金奉晢」及「張喜秀」

與李美賢定情接吻一幕，看似高傲冷酷的金斗植難以按捺心中雀躍而飛起，成就劇中「飛吻」經典一幕，被網民推舉成為韓劇接吻名場面之一。這幕呼應了二人之子金奉晢見到張喜秀時總是不能自控飛起，浪漫與有趣程度達至滿分！

柳承龍鐵漢柔情的演技點綴了這一幕。（劇照）

4.「張洙源」得悉「黃智熙」死訊後趕到醫院崩潰痛哭

張洙源完成一次任務後回國，得知妻女遭遇車禍，女兒張喜秀因遺傳張洙源自我復元異能倖免於難，但妻子卻失去性命。張洙源趕到醫院後先安撫女兒，一踏出病房後就放聲大哭，邊哭邊換上喪服走向靈堂。他於步入靈堂前收起淚水，希望妻子安詳離去不用掛心，但最後都難敵心中傷痛，於妻子遺照前大聲痛哭。這一段被網民觀眾選為全劇最感動一幕，亦為柳承龍鐵漢柔情的演繹讚嘆不已。

兩位異能人父親的愛，打動不少觀眾。（劇照）

5.「李才滿」與「張洙源」合力拯救被困小孩

張洙源收到任務要求制服向警方使用武力的李才滿，但二人能力不相伯仲。最終雖然擁有再生能力的張洙源擊倒對方，但因了解到李才滿原來與自己一樣都有一顆守護家人及孩子的心，決心一起拯救被困於地下水道中的小孩，惜英雄重英雄！

張洙源與FRANK打鬥這一幕血腥程度爆錶。（劇照）

6.「張洙源」與「法蘭克FRANK」貨車埋身激戰

FRANK受命殺害南韓異能人，當命令指向張洙源時展開了一場激戰。他首先以貨車撞向毫無防備的張洙源，並來回輾壓以求確保對方當場擊斃。不過擁有再生能力的張洙源立刻抓住車底，跟隨FRANK到他的藏身地並與他埋身肉搏！兩位皆有再生能力的異能人對打場面血肉橫飛，更於貨車貨櫃內激戰。

金奉晢為了愛人首度完美飛行。（劇照）

7.「金奉晢」為「張喜秀」首度成功飛行

金奉晢多年來隱藏異能，被抑壓情感以免失控飄浮，直至遇上同樣擁有異能的張喜秀，他才重拾年輕人的自信，更希望可以控制自己的飛行異能。張喜秀被困體育館遭北韓異能部隊成員攻擊時，金奉晢憑拯救女方的強大意志作出第一次「完美飛行」。這亦呼應了金斗植回應李美賢何謂「安全飛行」的一段「安全降落，就是安全飛行」。

觀眾有發現後來張喜秀也多了仰天的習慣？（劇照）

8.「李美賢」仰天盼望 「金斗植」歸來

金斗植脅持閔次長後於空中逃亡消失後，李美賢一直等候他回來，並養成仰望天空的習慣。當櫻花像二人於南山拍拖時一樣盛開之際，金斗植終於回來，但他卻選擇了一步步走到李美賢身邊。五感強大的李美賢從來沒有想過金斗植會踏步歸來，但她早就認出金斗植的腳步聲，回頭一刻見到愛人回到自己身邊。

張喜秀被打一幕心寒程度遠超異能人互相廝殺。（劇照）

9.「張喜秀」1打17 成最心寒血腥一幕

張喜秀於舊校按捺不住壞學生們對同學作出長期欺凌，決定隻身挑戰一行17人。張喜秀因異能堅持到最後獲得勝利，但早就被17人圍毆至頭破血流。單論血腥程度，這一幕未必能夠與Frank虐殺退隱異能人的數幕相比，但將張喜秀打至血流披臉的只是普通高中生，心寒程度遠超異能人互相廝殺。

兩位打鬥一輪後成為了炸雞店伙伴。（劇照）

10.「張洙源」與北韓再生人「權勇得」拳鬥拳

在最終戰中，兩位均有再生能力的張洙源與北韓部隊權勇得對戰同樣精彩，兩位放棄對戰技巧，以你一拳我一拳形式對打，「邊個頂唔住痛」就勝出，場面血肉橫飛，不少網民均表示「齋睇畫面都覺得痛」。

金斗植一家團聚，為劇集畫上完滿句號。（劇照）

11.「金斗植」被解放飛回南韓與家人團聚

被北韓部隊逮捕的金斗植，被困於北韓監獄多年，最終由戰敗回巢的北韓異能者及時醒覺救出。最後一幕中，到金斗植以飛行回到南韓，特別見到一幢髹上紫色的天台便知道家人的身處地。回到家中的金斗植與妻子及兒子再次團聚，場面非常感人，為劇集畫上完滿句號。

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