葉璇直播竟公然嘲諷女性　寸爆︰要瘦變漂亮才會有人給你愛給你錢

現年43歲的葉璇近年將工作重心轉往內地，除了演出話劇、參加綜藝節目之外，更不時直播帶貨，不過她似乎已經完全「放飛自我」，不但僅穿保暖內衣示人，令腰間的贅肉盡現人前，又面對鏡頭做出撩牙、剪腳甲、搲下體等動作，完全不顧形象，舉手投足流露「大媽味」，與過往熒幕上光鮮亮麗的形象大相徑庭。近日葉璇在直播時竟公然嘲諷女性，掀起網民熱議！

腰間贅肉盡現人前。（影片截圖）

着「小三裙」博出位。（影片截圖）

有網民曬出直播截圖，並配上字幕，指葉璇近日在直播時嘲諷女性：「OK你要瘦下來才能找到對象，女生太胖啊對象是不太會來找你的，問題是你有錢嗎？是因為你自己沒錢沒愛，自己也沒錢你也不知道怎麼愛別人，就是你自己有問題知道吧，你自己要先漂亮，你變漂亮才會有人給你愛給你錢。」之後她又公然寸網民：「身高1米6體重135（斤），哇那是蠻重的。」

公然嘲諷女性。（影片截圖）

對此，網民就認為她此舉是為了流量，引人關注：「為了熱度故意說的吧、「她故意的，有爭議就有流量，有流量就有錢賺」、「葉璇基礎操作了」，亦有人指她完全沒有說服力：「沒有自知之明」、「身為一個女明星一點自覺性都沒有」。其實葉璇在5月出席ViuTV劇集《法與情》拜神儀式時曾為直播時的行為解畫：「都係角色嚟嘅啫，做Artist咩都係角色演出，我好多面，扮醜、扮靚、扮老、扮嫩、扮男、扮女都得，導演可以搵我。」她又指若有人覺得她醜，即代表她成功：「譬如我扮奸角，啲人好嬲我，即係我成功囉？扮醜，啲人話我又肥又醜，咪即係我成功囉，唔醜就賣唔到啲貨。角色係咁就要咁，唔通你做床戲，人哋又覺得你真係好姣咩？」無懼網民評價！

影相又下巴尖尖。（微博@葉璇）