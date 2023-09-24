鄭秀文官方粉絲會登聲明　改規則樂迷換演唱會飛不再需續會

早前鄭秀文因感染新冠，而大會亦需將演唱會延期。昨日（23/9）《東張西望》中，有一位樂迷「陳小姐」報料，表示她經由官方fans club購買門票，但近日換票時大會安排欠佳，且官方fans club方面曾要求她「續咗會先可以換飛」。



今日（23/9）《東張西望》中，有一位樂迷「陳小姐」報料，表示她經由官方fans club購買門票，但近日換票時大會安排欠佳，且官方fans club方面曾要求她「續咗會先可以換飛」。（截圖）

節目播出後不久，鄭秀文官方fans club「三米飯團」就貼出了以下聲明。

「三米飯團為提供會員福利，特別安排讓會員可以優先預訂演唱會門票。但由於演唱會延期，為方便會員，三米飯團特別租用了尖沙咀新港中心，讓會員取票。取票首日，由於人數眾多，大排長龍，造成需要排隊久候。由於人數超出估計，而商場有營業時間限制，所以臨時決定截龍，令部分歌迷白走一趟。三米飯團對於帶來種種的不便，深表歉意。對於本地會員，我們希望會員或其委托人可以限期內，到指定地點取票。至於海外會員，在演唱會進行期間，我們會在紅館現塲特設取票站處理。如有個別香港會員未能於是次取票期內取票。請自行inbox我們並提供訂票及會員資料，我們會酌情處理。

就有會員投訴，認為取票時已不需持有有效會員証一事。其實一直以來，三米飯團之成立，是希望可以建立一個渠道，讓歌迷和Sammi有更多的溝通和接觸的機會，而不希望歌迷會只淪為一個買飛的捷徑。為杜絕非真正歌迷，我們一直要求會員，在買票、取票及參加專屬會員活動時，均需提供有效之會員卡，以作識別之用。三米飯團今天開會後決定，同意會員不用續會也可以有權取得今年已購買之門票。所有已續會取票的會員，如決定不再續會，請個別inbox我們，可以辦理退會及退款手續，而完全不會影響今次已購買之門票。

三米飯團保留權利，決定個別會員日後入會或續會之相關申請。」

鄭秀文官方fans club「三米飯團」就貼出了以下聲明。（截圖）

鄭秀文官方粉絲會FB留言。（截圖）

鄭秀文官方粉絲會FB留言。（截圖）

鄭秀文官方粉絲會FB留言。（截圖）

鄭秀文官方粉絲會FB留言。（截圖）

鄭秀文官方粉絲會FB留言。（截圖）

這一篇聲明引起了網民討論，有樂迷表示贊成做法及接受大會對於換飛當日的安排失當的道歉，也有人嘲笑「報東張」的陳小姐可以退票了：「機會嚟啦！」亦有人表示大會分派的座位令人失望。

據資料顯示，現時「三米飯團」的一年會費為$180。