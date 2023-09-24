Moving超異能族︱北韓拍掌波異能人易容難認　真身演員原來是他

《Moving超異能族》播完後依然話題不斷，其中飾演朝鮮保衛部中拍掌波異能人「林在夕」，雖然只在劇中最後兩集才登場，但卻存在感十足。由於「林在夕」戴上太陽眼鏡配假髮出場，因此觀眾都十分好奇其演員的真身。



「林在夕」的真身令觀眾非常好奇。（劇照）

「林在夕」的父母因企圖脫北被槍決，因此他從少就被關在黑暗的洞穴中，視力退化無法忍受正常光線。由於他在洞穴內經常要拍死昆蟲，所以練成拍掌波的異能。最後兩集中，他以北韓隱藏王牌身份壓軸潛入旌元高中，單一個拍手就能遠遠地將對手撃中。雖然「林在夕」最後戰敗，但他成功犧牲自己用手拍在地面令旌元高中部分建築物倒塌。

金重熙與「林在夕」的反差超級大。（IG/@joongheek）

金重熙演「林在夕」一角可說是重大犧牲。（IG/@joongheek）

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「林在夕」出場時間不多，但已成功憑陰森嚇人的造型成功留下深刻印象。由於角色的妝容幾乎達易容級，所以不少劇迷都認不出演員的真正身份就是曾出演《陽光先生》、《解讀惡之心的人們》、《Voice 4》、電影《軍艦島》和《秘密任務2：International》等的金重熙。今年39歲的金重熙2011年拍電影出道，以往多飾演不討好的角色，包括變態殺人犯和妄想症患者等，難以在每部作品認出他，因此劇迷都非常驚喜「林在夕」也是由同一人出演，大讚金重熙對每個角色的消化能力。

金重熙在《The Vocie 4》演化獸妄想症患者，同樣是外型不討喜的角色。（劇照）

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