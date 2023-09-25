無綫擬翻拍韓劇《Big Mouth》 　這對視帝視后獲推舉為大熱人選

近排無綫劇集的收視成績雖然有回升，但對比亞洲其他地方來說，劇本和拍攝方面仍處於落後位置。有見及此，無綫近年通過與內地在線視頻平台合作開發合拍劇，希望有跟多的資源來提升劇集質素。而最近，無綫又有新動向，宣佈與韓國影視製作公司ASTORY簽署合作備忘錄，將翻拍港版韓劇《Big Mouth》（港譯《律戰江湖》)。

無綫與ASTORY合作翻拍港版《Big Mouth》。（劇照）

根據合作備忘錄，無綫與ASTORY已確立了合作的關鍵原則，並將在未來幾個月內就翻拍無綫版《Big Mouth》達成正式許可協議，並由其子公司77工作室有限公司負責。該劇當時在韓國從開拍至播出都話題十足，是李鍾碩退伍後的首部作品，拍檔則是有「國民理想型」之稱的少女時代成員允兒，劇情緊湊外，顏值也相當高，掀起追劇潮，二人還在《MBC演技大賞2022》奪得「最佳情侶」，所以當無綫翻拍《Big Mouth》的消息一出，即引起網民熱烈討論，應該誰演港版李鍾碩和允兒成為焦點。

李鍾碩和允兒相當高顏值。（MBC）

二人還憑該劇在《MBC演技大賞2022》奪得「最佳情侶」。（MBC）

李鍾碩大部分戲碼都在監獄內拍攝。（劇照）

允兒演一名護士。（劇照）

而在眾多留言中，有兩個名字是最多人提及，就是視帝馬國明和視后李佳芯，網民普遍認為二人氣質與韓劇兩位主角現時，而且同樣形象入屋及有觀眾緣。有網民好窩心，笑指「馬明要結婚，讓人家放放假吧」。不過馬明向來出名勤力，若遇到機會相信都會把握；至於李佳芯自《有種好男人》後，已有一段長時間沒再有作品推出，觀眾都非常期盼她的演出。加上兩人曾多次合作，默契一定不成問題。

網民推舉馬國明和李佳芯這對視帝視后演港版李鍾碩和允兒。（視覺中國）

二人多次合作。（視覺中國）

形象入屋。（視覺中國）

還很有觀眾緣。（視覺中國）

《Big Mouth》講述李鍾碩勝訴率只有10%的三流律師朴昌浩（李鍾碩飾），因經常講大話而有「Big Mouth」的花名。意外接手一樁殺人案後，在調查途中被誣陷為天才騙子「Big Mouse」而入獄。為了守護家人，他不得不黑化對抗惡勢力，並展開以惡制惡的刺激故事。允兒則飾演護士老婆「高薇瑚」，憑堅強的個性，與李鍾碩裏應外合共同追查真相，為李申冤。

無綫主席許濤。（資料圖片）

另，除了在《Big Mouth》項目上合作外，無綫與ASTORY 還將探討利用無綫的IP資源進行翻拍其他韓劇的潛在機會。無綫主席許濤表示很高興能與ASTORY 這樣領先的韓國影視製作公司合作，同時對翻拍《Big Mouth》感到期待。他又指無綫旨在為觀眾帶來新鮮、多元的娛樂內容，以滿足觀眾多樣化的喜好。也希望透過這次合作，可以為香港和韓國之間更緊密的影視內容合作奠定穩固基礎。ASTORY首席執行官 Sang Baek Lee則表示非常榮幸能與無綫開展這種創新的聯合製作，又稱將把握這個機會,與無綫共同開發更多引人入勝的內容和原創作品。