Moving超異能族︱細數十個有趣TMI　韓孝周李正河演母子只差11歲

Disney+韓劇《Moving超異能族》繼續話題不斷，獲不少劇迷大讚是2023年神劇之一。近日有韓國網民整理出10個有關劇集的TMI小知識，原來在劇中飾演母子的韓孝周和李正河實際年齡只差11歲。



讚趙寅成「長得真帥呢」一句在原著中並沒有。（劇照）

1.原著漫畫作家姜草講過趙寅成最首位決定加入拍攝的演員，由於他擁讓人感嘆的外貌，所以特別在「李美賢」的對白中加入原著沒有的「長得真帥呢」，加強代入感。

為了讓李正河有更多時間增肥，所以最早讓他通過試鏡。（劇照）

2.由於「金奉皙」一角需要時間增肥，劇組希望李正河儘快吃多一點，所以旌元高中三位異能人二代中，他是最先通過試鏡的演員。李正河最後為了角色足足增重了30KG，並維持了一年。

金度勳為了角色操肌，但最後竟然完全沒有機會展示成果。（劇照）

3.李正河為了角色增肥，但飾演「李強勳」的金度勳則是減重10KG並維持體脂率在6%一整年。原本劇集安排了裸上身的場面，但隨着劇情發展走向，最終李正河的曬肌戲可惜地被取消。

車太鉉原來比前輩大三歲。（劇照）

4. 車太鉉每次令巴士故障都有一位前輩替他收拾殘局，事實上兩人歲數只差了3歲，而且47歲的車太鉉更是年紀較大的一位。

29歲的申宰輝演高中生也沒有問題。（劇照）

5.申宰輝在劇中飾演不良少年「逄基修」，原來1994年生的他今年已29歲，可是演高中生完全零違和感。由於申宰輝在《殭屍校園》和《少年法庭》等都是演學生，所以劇迷都驚訝他的童顏。

柳承龍買花的舉動Sweet到爆！（網上圖片）

6.有傳柳承龍首次與飾演妻子的郭善英，以及女兒的高允貞見面時，特別到了花店買了兩束花做見面禮。而當中的花語都是用心挑選，盡顯與外表極具反差的細心。

原來趙寅成和韓孝周在辦公室親吻的一幕有參考名畫。（劇照、網上圖片）

7.趙寅成和韓孝周在辦公室親吻後，身體不受控的懸浮在空中，原來這場吻戲的靈感是來自馬克˙夏卡爾（Marc Chagall）的著名畫作《生日》。夏卡爾紀錄了自己與妻子慶祝生日當下的心境，一躍而起與愛人親吻的動作。

韓孝周和李正河相差11歲，自第一次見面就互稱母子。（IG/@jungha.km）

8.韓孝周和李正河在劇中演母子，但二人實際上其實只差11歲。為了讓關係變得更自然，兩人自第一次見面就以母子互稱，甚至李正河直接將韓孝周的手機聯絡人儲存為「媽媽」。

柳成範久違20年再出山，完全是義氣出演。（劇照）

9.柳承範在劇中飾演「Frank」一角相當搶鏡，《Moving超異能族》亦是他時隔20年回歸的作品。由於姜草是導演柳承完的好友，於是他拜託對方邀請其胞弟柳成範出演，並通過視訊電話邀約。

最驚喜絕對是姜草竟然從沒吃過南山名物炸豬排。（劇照）

10.劇中南山是很重要要點，除了是趙寅成和韓孝周約會的地方，也是國家安全企劃部的所在地。韓孝周在劇中經營炸豬排店，但原作作者姜草竟然從沒吃過南山名物炸豬排。