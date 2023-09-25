專訪｜何廣沛愛女友相處話題多　曾被靈魂拷問：拍戲濕吻有冇伸脷

TVB小生何廣沛與圈外女友拍拖成為近期的話題，戀情曝光但何廣沛在公開活動仍然十分照顧女友感受，鮮少提及有關她的事。何廣沛接受《香港01》專訪時亦表明不願談論過多女朋友，果然是好男友。好吧，那就從何廣沛的感情觀方向入手，幸好，終於能「撬開佢把口」。



劇中何廣沛和蔡思貝飾演情侶。（《你好我的大夫》劇照）

突然公開戀情？何廣沛：冇問我咪冇講囉

何廣沛說：「佢係圈外關係，我亦唔能夠講太多，呢個都係對佢嘅尊重，所以我又唔想講太多佢。」太多人會好奇為什麼何廣沛會突然公開戀情，他坦言其實當中並不存在「收埋戀情」這件事，而純粹只是「沒人問起」罷了。他說：「我覺得係半公開狀態，身邊朋友都已經知情，甚至公司同事都已經見過晒。你冇問我咪冇講囉。我會保護佢，我覺得人生去到呢個階段。」

何廣沛呢一幕真係做得好好，唔單止喊得勁有感染力自然，飾演啞吧嘅佢一知道個妹死咗後喺咁「吖吖吖」喺度哀嚎，聽者心酸，有網民仲話慘過喊得出聲。（截圖）

沒有比較沒有傷害，何廣沛提到身邊朋友一個二個都成家立室，當眼光望返自己的時候就已覺得比別人遲。可能是出於寂寞？怕輸？又或只是「在適合的時候遇上適合的人」，何廣沛遇上現在女朋友，就自然地在一起了。

何廣沛為人真係幾低調。（梁碧玲 攝）

心態轉變想拍拖

他說：「因為我一路都係俾人工作行先嘅人，但係人生去到呢個階段，或多或少心態轉變係會有唔同。呢一刻想，咪想囉，同埋我又唔係話呢一刻呢一秒先公開，我同佢喺埋一齊，又唔係話完全公開，因為完全公開就一早po咗合照，我會好大方，但係又唔會好張揚。」何廣沛坦言與女友已拍拖大半年，只是剛好《香港01》記者有問及感情狀況，才談及戀情事。

何廣沛坦言「因為想拍拖所以拍拖」。（梁碧玲 攝）

同藝人拍拖的壓力：都係一個package

女朋友有沒有介意自己「見報」？何廣沛的回答就相當之「暖男」。他說：「我都明白，好似今日宣傳，我都收到好多fans親口祝福我，我都相信呢個要時候適應。我好難做我個standard去話：『所有都係基本啫，都係一個package嚟。』冇可能咁樣。可能係預咗，但係真正要面對就另一件事，呢個都係要我一步一步陪佢去面對，唔容易嘅。我作為另一半就要喺身邊陪住佢。」

女朋友有沒有介意自己「見報」？何廣沛的回答就相當之「暖男」。（梁碧玲 攝）

他續說：「回想返我第一次自己嘅緋聞被擺上檯面，亦都適應期，會緊張或者唔知點面對件事，但係好好笑嘅係，時間係會令人成長，亦都會令身邊朋友睇淡。點講咁講？就係，我發現近幾年何廣沛發生任何大小事，都唔會有任何朋友send message問我，哈哈哈，人係應該八卦㗎嘛。無論係出於關心、八卦定兄弟之間嘅嘲笑，都可能有message send過嚟，但係呢幾年都冇。我考究過呢件事，佢哋就係覺得：『呢啲嘢對何廣沛嚟講，慣㗎啦，佢搞得掂啦。」原來我係佢哋眼中係一個咁tough嘅人。』」

何廣沛和女朋友的相遇，是在對的時間遇上對的人。（梁碧玲 攝）

點解係「佢」？

何廣沛入行近7年，拍過大大小小幾十套劇，見盡各種各樣美女，都鮮有緋聞傳出，甚至令記者一度在暗地裡懷疑...他的喜好。現在的女朋友又有什麼吸引到何廣沛呢？原因其實十分簡單。他說：「搵到一個人事無大小都講，或者feel free去講，我覺得溝通好緊要，冇溝通係唔良好嘅事。我覺得可以同佢feel free去溝通係令我最安心嘅事，同佢講嘢係好舒服，好放鬆，人與人之間相處係要試過，有時有啲人講完會有hard-feeling。我同佢之間係冇隔膜。」

何廣沛俾女朋友問：「拍戲濕吻有冇伸脷？」答案就梗係「冇」啦！（《你好我的大夫》劇照）

何廣沛俾女朋友問：「拍戲濕吻有冇伸脷？」答案就梗係「冇」啦！（《你好我的大夫》劇照）

女友的靈魂拷問：濕吻有冇伸脷？

他舉了一個例子，當女朋友睇到何廣沛與蔡思接吻的戲份時，女朋友對他作出一個靈魂的拷問，問「濕吻時會不會伸脷？」。他說：「佢都會好直接講我啲缺點，可能做戲上面嘅缺點，忠言逆耳嘛。我同佢試過探討過一個話題，原來普通人唔知拍鍚戲唔可以伸脷。（記者：劇本冇寫啫！）劇本寫濕吻㗎！正常係冇㗎嘛，但係佢唔知道。我哋會攞呢樣嘢去討論，可能佢係圈外人，好多嘢都唔清楚，變相話題就多。」

「點追到而家呢個女朋友？」可能他也沒料到會有這個問題，說：「嘩，咁深入？」（梁碧玲 攝）

何廣沛愛「佢」只因好放鬆

在什麼情況之下問？他又回答：「咁就梗係睇緊myTVSuper嘅時候啦，哈哈哈，可能睇緊我同蔡思貝鍚嘅時候。我拍劇幾乎套套都會同女演員有親熱戲，我都係按劇本啫。」當時她用女朋友身份問，還是作為一名普通觀眾的身份問？何廣沛想了一下然後回答：「我諗both，或多或少都有嘅。如果一個女朋友喺呢一方面有醋意，我要考慮係咪做呢行？」記者這時候開了一個玩笑：「同樂小姐講下一套換家燕姐或者羅蘭姐咪唔會有親熱戲囉。」他又笑說：「咳，咁就等候發落啦。我唔會話唔好，但係 係有難度，要揣摸一下。同阿余合作都要揣摸，因為佢係上司我係下屬，劇入面我都係處於一個好卑微嘅位置。當然同阿余合作都係好啦，過多兩個月就會見到啦。」

訪問接近尾聲，一定要問最多人關心，最多人「八掛」的問題：「點追到而家呢個女朋友？」可能他也沒料到會有這個問題，說：「嘩，咁深入？」

邊個做主動？「官方答案」一定係男仔做主動。（梁碧玲 攝）

何廣沛追女仔的絕招就係冇絕招

記者笑言：「應該係你追佢先掛？」他欲言又止，說道：「......我追，我追，哈哈哈哈！冇㗎，正常嗰啲，我都唔係特別嗰啲，好誇張或者好浪漫或者好耍手段方式追女朋友。我主要都係用了解、溝通方式，投其所好，關心，慢慢一步步。（暖男式？）係呀係呀，由細節一步一步去關心佢，俾佢知道我嘅存在。我覺得係順其自然。人哋成日做好誇張方式，我唔識呢啲，我係慢慢慘入去。」

不過他就拒絕透露由朋友升級做情侶的細節：「呢啲咁details就唔講啦，咁都會有一下主動嘅，都係慢慢一步一步愈嚟愈近，到差唔多到終點，咪有一個人做主動囉。」

何廣沛表示最愛與女朋友相處曷的輕鬆自在。（梁碧玲 攝）

想結婚生仔？

雖然何廣沛與女朋友只拍拖了大半年時間，但原來他已認定對方為結婚對象。他說：「我覺得一定會朝住呢個目標，愈嚟愈近，但係明確目標就冇。我唔會講到咁死，但係愈嚟愈想同埋愈嚟愈接近，但係話幾時，哈，可能40歲之前，因為我覺得40歲好似真係好大。」

以結婚為大前提之下，他們兩人亦談及了生小朋友的話題。他續說：「正常一對情侶點都會牽涉到：『你鍾意男小朋友定女小朋友。』唔止係情侶，朋友都會討論，我自己就冇乜所謂，小朋友我都鍾意嘅。任何同我玩過嘅小朋友都會話：『呢個哥哥傻嘅。』我成日都會放下所有架子同佢哋一齊玩，一齊傻笑，所以話生小朋友就順其自然啦，不過我要拿捏到工作同照顧小朋友之間嘅平衡。」

在何廣沛剛踏入收成期的時候和想成家立室的時候，遇上了一位能夠無所不談，值得信任的另一半，所以說，他們的相遇就是「在對的時間遇上對的人」。

場地提供：Velo Italian Bar & Grill