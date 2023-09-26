AMM一姐阿儀儀力撐黃榕先係好人　網民唔認同：真係害死你！

亞洲心動娛樂（AMM）「一姐」薛影儀（阿儀）疑因為跟好友黃榕私自出席活動而得罪公司被雪藏，雖然早前黃榕被指「帶壞阿儀」，她立即否認兼表示拒絕食死貓。但阿儀除了發文澄清黃榕沒有帶壞外，更在留言中回覆網民用髒話罵經理人林寶玉：「呢種人好能仆X」。

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）疑因為跟好友黃榕私自出席活動而得罪公司被雪藏。(ig@connielam418)

阿儀昨日（24日）在社交平台發文：「我都已經講左好多次，我冇誤交損友，黃榕係冇帶壞我，同埋冇利用我，佢係好好人，佢有時有活動會通知我哋，有免費野會搵我，佢對其他人都好好，有時就下我哋，有野預埋我哋。」阿儀說話一出後，已經有不少網民力勸「要帶眼識人」，更說：「亞儀，黃榕真係害死你！」阿儀都有一一回覆力撐「黃榕係好人！」

阿儀此話一出後，已經有不少網民力勸「要帶眼識人」。(ig@ching_yee0205)

阿儀除了力撐黃榕是好人外，更在社交平台大爆經理人林寶玉才是「衰人」，又用髒話罵她，更自爆去年的「推蛋糕」事件是林寶玉強迫的，又大爆林寶玉「食煙」及「飲酒」。網民都大嘆：「寶玉真係多得你唔少，公關災難。」

阿儀除了力撐黃榕是好人。(ig@ching_yee0205)

網民借機問到：「你爆寶玉推你去黑社會party？」阿儀回應：「係呀！係寶玉攪出嚟呀！」網民：「林寶玉唔係好人啦，佢本身就係擺你上檯然後再博上鏡姐，佢係對你好咁多人踩你笑你都唔幫你既」阿儀回應：「阿黃榕起碼好人過佢,阿榕有時有活動通知我,有免費野會揾我,而寶玉佢有活動唔會通知我」網民：「哇呢個寶玉好吾掂喎公司可摸耳炒左佢，佢蝦我呀儀」阿儀回應：「佢又樣賤」網民：「黃榕個西女人又用你ig 讚自己，大鬧寶玉」阿儀回應：「佢冇呀！舊年係寶玉用我呀！」阿儀在回覆中爆出很多林寶玉不為人知的行為，更指她用自己的社交平台發文。

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阿儀力數林寶玉全文如下：

我都已經講左好多次,我冇誤交損友,黃榕係冇帶壞我,同埋冇利用我,佢係好好人,佢有時有活動會通知我哋,有免費野會搵我,佢對其他人都好好,有時就下我哋,有野預埋我哋



我d朋友都話黃榕係好好人,佢心地善良,我識左黃榕兩年,我同佢係最好既朋友,呢兩年期間就認識左洪蓉蓉,葉小妍,蔡子瑩,tina, amigo,佢哋幾個姊妹都係我好朋友嚟呀！佢哋都好好呀！我同佢哋一齊好開心



其實公司佢嬲黃榕,可能因為舊年電單車果單案,我之前都講過舊年電單車果單案都已經過左去好耐呀！當時係我叫佢拍片呀！果架係兒童電動車,果陣時出事黃榕都有問候過我,要唔要佢幫手,呢個活動係Me哥攪呀！黃榕佢d脾氣,性格都好好呀！

