愛回家｜陳浚霆同古佩玲戲假情真？　活動攬腰玩手仔視旁人如無物

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》一向受觀眾歡迎，早前一班演員就到廣州出席公開活動，當日有「熊家人」劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、 周嘉洛與吳偉豪、古佩玲及陳浚霆跟粉絲舉行見面會。

日前一班《愛．回家》的演員到廣州出席公開活動。(節目截圖)

有網民發現劇中飾演好友的古佩玲及陳浚霆不論在台上或是台下都十分甜蜜，可以見到陳浚霆對古佩玲照顧有加之餘，玩遊戲都是手拖手。除拖手及攬腰外，更有網民拍到他們與周嘉洛及吳偉豪一起拍照時，在背後「玩手仔」，視旁人如無物。

古佩玲及陳浚霆不論在台上或是台下都十分甜蜜。(小紅書圖片)

陳浚霆對古佩玲照顧有加之餘，玩遊戲都是手拖手。(小紅書圖片)

亦有網民拍到陳浚霆在說話時輕攬著古佩玲的肩，而古佩玲則甜滋滋的望向陳浚霆，認真sweet。網民都大讚他們很甜：「活動他地兩個真系好甜啊！系（係）咪真嘅？！？！又托手手，又攬腰，仲系背後晚（玩）手仔！！」

陳浚霆在說話時輕攬著古佩玲的肩，而古佩玲則甜滋滋的望向陳浚霆。(小紅書圖片)

他們與周嘉洛及吳偉豪一起拍照時，在背後「玩手仔」。(小紅書圖片)

今日（26日）一集的《愛．回家》講到古佩玲飾演的素素的客人送了很多榴槤給她，她吃不完所以到處送給朋友吃，但數量多到可以拿去賣，所以風少（陳浚霆飾）就幫她一起拿去賣。賣剩最後一箱古佩玲還是自己吃，但因為連續吃了太多天，所以古佩玲身上都帶有「榴槤香」，熊家人則是這種榴槤香並不是真的香，而是像很多天沒人清理的「貓屎味」，對她都避之則吉，只有陳浚霆不覺得她有味道。

古佩玲的客人送了很多榴槤給她，她吃不完所以到處送給朋友吃，但數量多到可以拿去賣，所以陳浚霆就幫她一起拿去賣。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

因為連續吃了太多天，所以古佩玲身上都帶有「榴槤香」，對她都避之則吉。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

熊尚善（滕麗名 飾演）則解釋是陳浚霆因為受古佩玲所發出的費洛蒙影響，所以自然嗅不到她的味道，也是說陳浚霆喜歡上古佩玲。未知是否受劇情影響，所以二人早前在公開活動中自然的手拖手及做出很多親蜜行為。

滕麗名解釋是陳浚霆因為受古佩玲所發出的費洛蒙影響，所以自然嗅不到她的味道。(《愛．回家之開心速遞》截圖)