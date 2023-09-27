玲玲友情報｜玲玲師傅長備幾萬灣蚊現金　Bob「善待」銀紙助吸金

堪輿學家麥玲玲帶領3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳欣茵和蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周三晚11點J2（82台）播出。今晚（27日）一集主題為「成功人仕」，請來金牌媒人林盛斌（Bob）擔任嘉賓，分享成功之道。更會現身說法，教大家如何用長銀包吸金。

麥玲玲又有節目！

黃紫恩（Jojo）、陳欣茵。

今集《玲玲有情報》主題為「成功人仕」，（左起）陳欣茵、Jojo、玲玲師傅及行仔。

今集《玲玲友情報》嘉賓Bob，跟主持玲玲師傅原來都屬於「老派人」。節目中他們透露身上要備有足夠現金，才有安全感。玲玲師傅笑言「就算著睡衣都袋幾萬蚊」，令在場三位年輕主持Jojo、陳欣茵同行仔嘆為觀止。至於Bob亦不遑多讓，分享用長銀包催財運心得︰「自從用咗長銀包之後，會擺多啲cash喺入面，大概係5位數。銀包要做到脹卜卜，同啲錢擺得好整齊，例如同一間銀行出嘅錢，會擺埋一齊，散發氣場吸引多啲錢。」Bob認為「善待啲錢，佢先會叫多啲兄弟嚟」。

Bob 由DJ出身到成為「金牌媒人」，近年更擁有自己的娛樂公司。

Bob自言轉用長銀包後，財運轉佳。

Bob認為要「善待啲錢」，錢才會繼續來。

對於出門出國必備的信用卡，Bob原來有段慘痛經歷，他回憶說︰「嗰時讀大學，有機會申請信用卡，我攞咗兩張。當時屋企環境唔好，一嚟阿爸阿媽就要嚟透支錢維持生計，每月就還最低付款額，還咗好一段時間，以後對信用卡就有抗拒。」到近年Bob成立自家娛樂公司，為方便應酬才申請了一張公司卡。無獨有偶原來玲玲師傅亦只信現金，信用卡亦只有一張。事實上股神巴菲特同好多富豪一樣，都只有一張信用卡。二人除上述兩項共通點外，原來大家都喜歡用新銀紙、紙幣要分類整齊放好及銀包不會放散銀的習慣。他們認為成功人仕都很自律及有手尾。講到有手尾的表表者，玲玲師傅話非劉德華莫屬，他每次住完酒店，都會執拾好房間才離開，仿如沒住過一般。

玲玲師傅首次上電視是應林敏驄邀請，當時老公極力反對。

玲玲師傅透露成功人仕很有規律，劉德華是最好例子。

玲玲師傅又透露首次參與的電視節目，是應林敏驄邀請，在老公極力反對怕她被整蠱下，玲玲師傅依然應約，最後她有沒有被玩呢？另外，Jojo自少就被同學仔取笑醜樣，她立志做一件事報復，到近年終於成功，而陳欣茵都被幾位算命師傅不謀而合批一件事。想知道上述答案，留意今晚播出的《玲玲友情報》。