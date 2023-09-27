韓國花美男和尚因長相酷似男團成員爆紅　極速吸納大批年輕信眾

社交媒體當道，宣揚佛法都可以跟上潮流。最近一位來自韓國的和尚因為長相清秀，顏值拍得上韓團成員而爆紅，開設Instagram一年便吸納近3萬粉絲追蹤，成為佛界網紅，亦令寺廟人氣急升，就連寺廟推出的夜遊門票都秒速被搶空！

凡淨和尚因清秀的外貌而在IG爆紅。（IG/@kkochsnim）

這為法號「花僧」的韓國和尚名為「凡淨和尚」（音譯），是位於全羅南道池州市智異山上的華嚴寺的僧侶，常年居住在寺廟內。他不時在IG上分享佛法、與香客互動、坐禪等，因燦爛笑容及其花美男的外表令他在IG爆紅，目前已經累積了2.9萬粉絲，當中不乏20至30歲的年輕人。

為宣揚佛法，凡淨和尚開設了IG。（IG/@kkochsnim）

在IG分享生活點滴。（IG/@kkochsnim）

據韓國傳媒報道，凡淨和尚十幾歲就按照父親的意願出家成為和尚，自青少年時期已經在寺廟度過，長大後也經常主持各種佛教儀式。直到2020年因為疫情關係，有大批民眾無法參加佛教儀式，同時亦知道社交媒體的重要性，他便在得到允許下開設IG。

有大批網民都大讚凡淨和尚的顏值爆燈。（IG/@kkochsnim）

更有網民話凡淨和尚樣貌拍得住韓國男團。（IG/@kkochsnim）

（IG/@kkochsnim）

被問到為何法號叫「花僧」，他直言修行者應當像一朵花，能夠散發最深沉的香氣，因此立志成為一朵花，要做一位處事如花，見着歡喜，身常香潔，做一位歡喜真理的出家人。另外，他認為佛法應與時並進，和外界接觸，而社交媒體就是重要的橋樑，希望能夠藉由社交媒體的力量打破俗人對佛教的偏見。