Anson Lo、少時孝淵同場狂派心　回應MIRROR成員曾想退團傳聞

Anson Lo (盧瀚霆）與少女年代成員孝淵今午（27日）現身尖沙咀出席時裝品牌活動，吸引大批粉絲到場支持。熱愛K-pop 嘅Anson Lo接受訪問時表示，無論少時或孝淵嘅個人作品都十分熟悉，在後台見到對方時有衝動想唱歌給對方聽，Anson Lo 更踢爆Jeremy 比自己更為興奮：「佢好想嚟，因為佢係少時fans，我諗一陣check WhatsApp佢會炸咗我電話。」



Anson Lo與孝淵同場，二人大派心心。（梁碧玲 攝）

Anson Lo笑指Jeremy是少時粉絲，他今日比自己更興奮。（梁碧玲 攝）

即將出發到澳洲拍攝團綜，Anson Lo表示由於仍未知節目性質，所以暫未有緊張感。「可能有一半人飛到，有一半飛唔到，不過最好唔好咁，因為都幾想去澳洲，自己都未去過。（記︰會買咩手信？）每次買嘢食手信大家都好嫌棄，就算幾好食大家都唔太鍾意咁，所以今次可能買匙扣、磁石貼呢啲。」

日版《大叔的愛》宣布拍續集，Anson Lo表示港版暫時未有任何計劃。（梁碧玲 攝）

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Anson Lo今早出席活動前，在社交平台分享健身照片，問到是否準備在澳洲騷肌，他解釋說：「希望可持續發展自己嘅體格，唔好太瘦，著衫靚啲嘛。」他又笑言在澳洲玩水上遊戲總不能穿衛衣，如果要穿泳裝亦會服從。「其實糕鯊魚衣都可以好性感，佢會顯示到線條。」

問到MIRROR 5周年活動，Anson Lo即時用眼神向花姐求助，而花姐就話︰「就嚟公布啦！」問到是否將現身迪士尼，他表示︰「人哋都未公布，唔可以下下都用我把口公布，會被投訴。」

MIRROR 5周年硬照，只有Ian做出跳躍動作，Anson Lo笑言拍攝時自己都有雙腳離地。（梁碧玲 攝）

另外，提到Alton（王智德）後援會admin解散一事，Anson Lo表示知悉有此事但未有過問太多。「以我理解，我哋12個嘅FC都係自發性群組，佢哋每個都有自己作風。」Anson Lo表示對自己的FC亦不會給予太多意見，但每次有計劃要實行，後援會都會向他匯報。而講到討論區有網友出帖表示MIRROR有成員想退出，Anson Lo表示昨日收到Jeremy傳送嘅相關截圖。「嗰個人講得好detail ，但detail 得嚟絕大部分無發生過，我哋都好認真去諗到底有無做過呢樣嘢，我諗係假嘅。」