劉德華華為發布會演講感恩許鞍華林子祥　分享做歌手心路歷程

劉德華縱橫娛樂圈逾40年，一直是不少網友心目中的男神，不只唱演俱佳，且貼地親民，深受大眾仰慕，多年來人氣從未退減。近日，他為手機品牌華為新品「非凡大師」任品牌大使，並現身新品發布會演講，提及兩位自己尊敬的前輩許鞍華與林子祥，講述他們與自己的陳年往事。



劉德華全黑西裝神采飛揚，氣宇軒昂。（微博@華為終端）

1982年，劉德華因參演許鞍華執導、林子祥主演的電影《投奔怒海》與二人結緣，他大讚許鞍華是一位簡單且從不追求潮流的人：「她開心的是什麼，拍一個好電影，吃一個好吃的麵包，我覺得她就像我們香港電影的一面鏡子，她是我們的標準，她始終如一，不管在什麼年代，高高低低，她都會安安靜靜地坐在導演凳上，拍那些努力生活的普通人。」

劉德華透露：「我記得大概在2011年，我跟她聊天，我不知道她是開玩笑還是真心的，她跟我說她好久沒有夠時間夠錢去拍一部電影，我那個時候痛，我就把這句話放在心裡，終於我找到足夠的錢，給她足夠的時間，她拍了《桃姐》，她有無上的榮耀的，但是她又回到原點，她覺得只要這一件事情做到極致，那就是她一生的夢想，她就是我心中的非凡大師，她從來沒有追求潮流，因為許鞍華，她就是潮流。」

而對於林子祥，劉德華多年來一直都很感恩對方，並視其為恩師：「可能我太幸運了，同一年，1982年，同一部電影《投奔怒海》男主角林子祥先生，他也是我心中的非凡大師，在那個時候，他是一個非常成功的演員，非常成功的歌手，我喜歡他的歌，也喜歡他的人，然後我常常在他面前走來走去，希望他注視我，還有時間在他面前唱他唱的歌。有一天他就跟我說，嘿，小孩，你喜歡唱歌嗎？我跟他說喜歡，他說喜歡就唱。就是因為這句話，我出了我第一張唱片，沒人買、沒人聽，大家覺得劉德華為什麼要去當歌手，好好演戲不就好了嗎？」

他續指道：「我跑到林子祥面前說，我怎麼了，是不是你（看）走眼了？他就跟我說，你還喜歡唱歌嗎？我說我喜歡，（Lam說）喜歡就唱，但是我感覺我輸了。阿Lam跟我說，他還在比賽，他還在跑，他還沒贏，你就認輸了嗎？所以我就一直唱，唱到今天，我要唱到大家喜歡我為止，一個這樣的前輩，林子祥，我心中無法超越的非凡大師，也是我的引路人，他是典範，領先在前，不忘後人。」