崩壞女星李彩華靚樣再進化　台灣女神法令紋勁深嚇親網民

近日現年40歲的女星李彩華一張未P圖近照在網上廣泛流傳，被網民指「靚樣崩壞」。其實近年都有不少女星被批評外貌崩壞，有別昔日靚樣，有人驚見法令紋下垂，亦有人笑容僵硬，盡顯老態！當中有一位出道多年至今仍然是新聞女王，隔一段時間就會有疑似整容的報道出現！

差啲認唔到係李彩華。（網上圖片）

王祖賢臉部圓潤頸變粗

王祖賢自從退出娛樂圈，長居加拿大專心修讀佛學，已經甚少出現在觀眾眼前。三個月前有網民巧遇王祖賢在溫哥華當地參加法會活動，當天她素顏上陣，身穿黑色海青服裝現身。照片中可見她有別當年狀態大勇，臉變得圓潤，以及頸部變粗，而毒舌網民批評她自從退出幕前越來越不修邊幅。

王祖賢被網民批評越來越不修邊幅。（網上圖片）

兩年前曾經在社交網分享自拍照！（IG圖片）

范冰冰直播推銷面膜黑眼圈極深

范冰冰2018年因為逃稅風波，導致事業受挫，她在2020年為了自家品牌開直播推銷面膜。在直播當中她以素顏示人，不過她當時面部特別浮腫，而且雙唇發紫和黑眼圈極深，有別過往的五官精緻模樣，崩壞模樣嚇親網民。

片中的范冰冰面部明顯浮腫，更雙唇發紫，黑眼圈超深，完全崩壞。（網上圖片） \

樂基兒蘋果肌下垂

出名性感火辣的樂基兒原來都試過有崩壞的情況出現，她今年四月出席LV品牌活動的時候，所拍攝的造型照驚現蘋果肌下垂，明顯蒼老，有別當年擔任模特兒神采飛揚，容光煥發女神般的感覺！

樂基兒離婚後明顯蒼老。（樂基兒IG）

葉璇直播「士啤呔」表露無違

除了樂基兒之外，內地爆紅的葉璇也列入為崩壞女星之一，她今年二月在內地直播帶貨時腰間「士啤呔」表露無違。最近她重返香港電視圈，出席劇集宣傳活動，腰間的肥肉不再，身材回復當年瘦削的身軀。她接受傳媒訪問表示只是為了角色需要，並坦言：「唔醜就賣唔到啲貨。角色係咁就要咁。」

葉璇當年有着出眾的外表和美貌。（視覺中國）

林心如法令紋勁深令網民相當震驚

台灣女星林心如2018年在上海出席電影宣傳活動，也有出現過外貌崩壞的情況。當天她穿上紅色晚禮服現身，雖然身材姣好，但是面部卻顯得十分浮腫，猶如老了10年，有網民指她法令紋相當明顯，以及臉上有明顯的皺紋，但對於網民的批評，她卻毫不在意經常在社交網分享素顏照片。

林心如在2018年在上海出席電影宣傳活動法令紋相當明顯。（網上圖片）

薛凱琪越嚟越靚

薛凱琪近年多次被網民公開批評濾鏡過度，尤其是今年四月在社交網上載的一系列為品牌宣傳的硬照，其樣貌令網民相當震驚，驚變網紅臉，又指她激似范冰冰，有別昔日純真可愛的模樣，徹底崩壞。照片中的她下巴極尖，五官相當立體精緻。事後薛凱琪連續幾天上載不同的造型照反擊，當天拍攝只是化妝問題，令網民誤會整容！