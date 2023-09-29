阿儀被雪｜盤點歷年「亞視一姐」近況　有人嫁錯郎為贍養費打官司

被封為「亞視一姐」的薛影儀（阿儀），雖然已轉公司為亞洲心動娛樂（AMM），不過這個名銜依然改不了口。可惜，一姐也有跌落神壇的一天，昨日被公司宣布無限期雪藏，相信一年完約後都未必可以翻身！

「亞視一姐」阿儀星途玩完？（資料圖片）

「亞視一姐」歷年有好多個，大家又記得幾多？一齊睇睇她們的近況吧！

葉玉卿

1985年參加亞姐入行的葉玉卿早期在亞視拍劇，及後進軍電影界，在多部電影中性感演出，較令人印象深刻的例如有《情不自禁》、《我為卿狂》以及《夏日情人》。1992年更涉足音樂界，推出過大碟《擋不住的風情》。唯1996年嫁給胡兆明之後急流勇退，移居美國。

1985年參加亞姐入行的葉玉卿早期在亞視拍劇。（視覺中國）

2012年葉玉卿曾回流香港參演賀歲片《2013我愛HK恭囍發財》，當時有不少報道都稱葉玉卿是因為老公財政困難才復出幕前，當年她亦有召開記者會否認傳聞。葉玉卿回應香港傳媒時表示老公正在申請破產重組，並表示在美國很常見，正常生活未必受到影響，亦不是很嚴重。

2012年，葉玉卿曾公開為老公澄清財困傳聞。（視覺中國）

利智

利智於1986年奪得亞洲小姐桂冠，憑藉天使面孔、魔鬼身材在娛樂圈迅速崛起，在8、90年代也紅極一時，雖然只活躍了短短6年時間，但知名度頗高，令觀眾印象深刻。然而，人紅是非多，當年有不少負面新聞，導致利智承受的壓力非常大，最終於1992年宣布退出娛樂圈。

利智即將年滿58歲。（視頻截圖）

利智自退出娛樂圈之後，幾乎鮮有公開露面，1999年與李連杰拉埋天窗，婚後育有兩女，而利智也一直過着相夫教子的生活，平靜充實。

利智近照。（微博@暖陽荒野）

萬綺雯

近年萬綺雯的逆齡樣貌，多次震撼網民！歲月並未帶走她的容顏，更為她帶來一種沉澱下來的美，讓她看起來更加有韻味。2021年完成與歐陽震華合作新劇《伙記辦大事》，正式宣布離巢，結束與無綫電視8年之賓主關係。離巢後，她成立萬綺雯工作室，正式將工作重心轉到內地。

萬綺雯42吋長腿依然吸睛！（萬綺雯工作室微博照片）

楊恭如

而在《我和僵屍有個約會》與萬綺雯合作，貴為劇中第二女主角的楊恭如當年因出眾美貌被封為「亞姐中的亞姐」。近年長駐內地，一直單身的她雖然身材並未走樣，但年輕時的逆天顏值早已不在。轉型做網紅的楊恭如更多次被網民稱臉部僵硬。

楊恭如多次被稱P圖過度！（楊恭如微博照片）

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羅霖

羅霖一向保養得宜，更有「美魔女」稱號，當年憑亞姐冠軍頭銜入行，當紅時為愛息影，嫁給地產富商劉思仁之子劉坤銘後淡出娛樂圈，並育有三子劉子榕（Nathan）、劉子熙（Jordan）及劉子晉（Jonathan）。外界都認為羅霖是嫁入豪門，但兩人最後在2013年離婚收場，結束17年婚姻，更為贍養費對薄公堂。之後羅霖為了養家，最後都有復出幕前。

羅霖係1991年亞姐冠軍。（影片截圖）

1996年羅霖嫁給富商劉坤銘後淡出娛樂圈，惜離婚收場。（視覺中國）

翁虹

1989年亞洲小姐冠軍，翁虹近年主力在內地發展演藝事業，先後演出了多套劇集，活躍於幕前工作的她多年來都keep得好好，無論樣貌身材都同以前差不多，是圈中的凍齡女神。

1989年亞洲小姐選舉由翁虹奪冠。（影片截圖）

朱慧珊

出身於亞洲小姐的朱慧珊，一直以來是「亞視icon」，當年三甲不入，但奪得「和平小姐」，其後朱轉到新聞部，與何守信組成經典組合擔任主播。近年朱慧珊甚少現身幕前，早前罕有出席活動，亦表示未有意欲復出。