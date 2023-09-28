車銀優第四度主演漫改韓劇　《犬系戀人》與朴圭瑛展開爆笑人狗戀

有「臉蛋天才」之稱的車銀優，絕對是韓國撕漫男代表！這位零死角男神夥拍「短髮女王」主演的Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》將在下月11日全球首播，屆時「黃Viu煲劇平台」將免費緊貼韓國播放，帶領觀眾走進秋日浪漫氛圍。

朴圭瑛、車銀優主演的《犬系戀人》將在黃Viu播映。

《犬系戀人》改編自人氣網路漫畫，是以校園為背景的愛情喜劇，講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）某天醉酒後無意間吻了同事陳書元（車銀優飾），由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨變成可愛狗狗。要破除詛咒的方法只有一個，就是以小狗的身份與同一個對象二次接吻！為解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜開始主動接近書元，可惜對方性格不僅悶蛋內向，還因為童年陰影非常怕狗，「教師CP」將上演一段超爆笑且不能預測的「人狗戀」。

在劇中飾演教師的車銀優、朴圭瑛將挑戰「人狗戀」。

早在《犬系戀人》傳出真人化初期，便有不少網民點名車銀優擔任主角，除了因為他擁有超高顏值，現時就讀成均館大學研究所的他也是圈中知名的「腦性男」，與原著中帥氣聰明的數學老師「陳書元」人設不謀而合！此外，繼《我的ID是江南美人》、《女神降臨》後，車銀優四度擔綱主演網漫改編韓劇，因而獲封「漫改專業戶」美名，更令人期待他將如何詮釋書元一角。

早在《犬系戀人》傳出真人化初期，便有不少網民點名車銀優擔任主角。

車銀優（左起）、朴圭瑛和李玹雨主演的《犬系戀人》由漫畫改編而成。

除了顏值爆燈的男主角車銀優，女主角朴圭瑛同樣被觀眾睇高一線，近年她憑多部OTT話題劇集人氣急升，《犬系戀人》是她暌違兩年再度挑戰的愛情劇種，有望為觀眾帶來不一樣的新鮮感。值得一提的是，車銀優和朴圭瑛早於2018年曾合體主演韓國混聲組合URBAN ZAKAPA《You’re The Reason》MV，當時兩人上演了一段浪漫的辦公室秘密戀情，除了在樓梯間擁抱調情，還偷偷在檯底深情接吻、共度一宵，令人想入非非！

車銀優和朴圭瑛早於2018年曾合體拍MV，又攬又錫。

時隔五年，二人再續前緣的消息傳出後，隨即讓粉絲原地暴動，網民亦一致看好：「漫畫很好看，很期待電視劇」、「夢幻般的選角」、「演員都是狗狗相」，為台前幕後注下強心針。

除了眾演員，就連劇中的小狗都相當可愛。

Viu Original原創愛情喜劇《犬系戀人》將於10月11日首播，首周連播兩集、其後逢星期三晚上更新一集。