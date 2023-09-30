程美段因「車厘龜」爆紅　淡出幕前仍被問價：冇五位數我都唔接

程美段（Kiwi）由模特兒出道到參加TVB節目《美女廚房》成為「美女學徒」時一直都是話題女王，再到發生「出糧風波」後更成為焦點人物。大約於三年前程美段開始淡出幕前，並轉行做保險，當時更有指她做保險做到風生水起，年薪過百萬。不過近年程美段已絕少更新Instagram等社交平台，原來她又已轉了新工作。



程美段一直都是話題女王。（IG＠kiwichingg）

程美段在接受《香港01》訪問時，坦言自己經轉行做美容行業，她說：「想擺低保險學其他嘢，以前一路都有學其他嘢，只不過冇話畀大家聽咁解，我想除咗銷售之外都有技能。」她也表示，現在做醫美有關的工作，在美容院「打份工」，她說：「係做針療、抗衰老嗰啲，之前學咗課程，有英國美容LV4證書。」

記者問及程美段的近照，她則表示自己已很久沒有化妝自拍，因為近年已鮮少化妝，（IG＠kiwichingg）

當被問道有沒有顧客認得她是程美段時，她笑言：「唔會，因為我係素顏，紥起晒頭髮，又換晒衫，而且上嚟嘅全部都係太太，除咗一啲好貪靚嘅男人，全部都係女人嚟。」而講到做保險和做美容的分別，她直言現時生活充實而且忙碌得多：「梗係冇以前搵得多啦！（差多少？）最少一倍！不過兩樣冇得咁比，因為係唔同嘢（行業），以前佣金有10-30%，而家都係8%左右。以前（保險）彈性得多，除非個客claim錢都做啲行政嘢，除非要應酬啦，其實應酬都係自願嘅，如果唔係都有自己時間。相反而家時間就完全唔夠用，返學同工作，連休息時間都冇。」

程美段曾參加TVB節目《美女廚房》成為「美女學徒」。（資料圖片）

近年程美段已很少更新她的IG頁面，提及此事時，她就說：「我本身好少玩電話，工作以外都好少用電話。你問我用IG宣傳而家份工會多啲客，都係嘅，但係我暫時未想用呢樣嘢，而且公司都係自己客。」

程美段。（IG@kiwichingg）

2018年程美段參與無綫電視綜藝節目《美女廚房》，成為其中一位「美女學徒」。（IG＠kiwichingg）

程美段為香港女性模特兒及主持，2018年開始參與電視節目演出。（IG＠kiwichingg）

至於被問到會不會重返幕前時，程美段似乎就興趣不大：「保險有個牌幾時都可以做，幕前就睇情況而家，況且而家咁多女仔，後浪推前浪都唔缺我一個啦。」她還表示，早前有個美容院開幕剪綵活動也被她推卻了，她說：「有人問過Job，但係興趣唔大。佢哋經以前經理人搵我，去美容院開幕剪綵嘅，一小時左右，但係有media我就更加唔想去。佢哋有問過價！又要我着返車厘龜件衫去就真係唔想，好似做小丑咁！講真而家出活動呢啲冇五位數我都唔接。」

而提及感情生活時，她就回答：「而家事業為主，生活夠充實就唔會諗呢啲，同埋我有足夠休息時間就好多謝啦。」

程美段已淡出幕前。（IG＠kiwichingg）

程美段是不少人心目中的女神。（IG＠kiwichingg）

與其說程美段似Angelababy，不如說她似明日花綺羅。（受訪者提供）

程美段（Kiwi）都吸引了不少鏡頭注意。（資料圖片）

剛泡完浴的程美段。

程美段曾經成為網民討論話題。（IG＠kiwichingg）

程美段因IG靚相而開始受網民注意。（IG＠kiwichingg）

節目中，程美段話同男友會「啪啪啪」之餘仲會拍埋片。（截圖）