41歲蔣雅文激罕三點式泳照　自爆有橙皮紋體重新高︰首次做醫美

前英皇小花Mandy蔣雅文2008年移居台灣淡出娛樂圈，轉眼41歲仍文青少女味十足，日前一輯自拍照曝光曬零老態，網民驚訝完全無老過「以為係07年嘅相」，近日難得返港激罕分享一輯三點式泳照令人驚艷。



Mandy日前度過了41歲生日，她貼出最新的自拍照，根本零老態。（IG：@yawen_j）

07年的蔣雅文。（VCG）

常言道年齡是女人天敵，但在Mandy臉上身上都完全見不到歲月痕跡。她激罕分享泳照亦向大家展示最真實一面，自爆有橙皮紋，現時體重突破新高，更大方承認有接受醫學美容

MANDY蔣雅文激罕分享泳照。（IG：@yawen_j）

並分享自己近來的五點轉變：

1. 上個月把一頭白髮染深 （過去懶得處理所以經常戴帽）#結果帽戴太多髮量變少得不償失

2. 十年來妝感來了一次大更新 #底妝遮瑕眼妝唇妝全線開啟新思路

3. 人生首次踏進醫美診所做療程（基本上不會流血的都不排斥）#昨天在限時有分享已放精選集

4. 每晚用高品質精油醃製自己（用了一年多的法國品牌養出一身老皮嫩肉）10月1號會有首場團購

5. 學會對付那些糾纏我多年的橘皮組織（我體質易長橘皮從二十多歲就有明顯紋路所以從來不敢露大腿屁股）#選對精油勤按摩真的有用

MANDY蔣雅文指自己年輕時已經橙皮紋。（IG：@yawen_j）

MANDY蔣雅文真係完全唔似41歲。（IG：@yawen_j）

Mandy留言：「：「我目前體重突破了60公斤！人生最高峰（根本反面教材）雖然原本該長脂肪的地方，長了一咪咪肉（好難得？）但不該長的地方也長肉了（大腿縫完全消失）。看照片大家可能不相信這數字，不小心變胖但視覺上依然顯瘦的方法，我剛剛拍了影片教大家怎麼作弊，耐心給我兩天時間整理一下內容。！#女生真的不用追求乾瘦 #苦口婆心」

MANDY蔣雅文自爆體重達新高峰。（IG：@yawen_j）