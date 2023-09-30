玉澤演香港見面會 | 落場送禮物Selfie超貼心　親自沖咖啡贈粉絲

韓國男團2pm成員玉澤演29日於香港舉辦首個個人粉絲見面會《2023 OK TAECYEON IN HONG KONG SpecialTY》，吸引大批粉絲撐場。第一次在香港開騷，玉澤演也相當興奮，兩首快歌炒熱氣氛後，便用廣東話同大家親切打招呼：「大家好，我係玉澤演！好開心見到大家，好掛住你哋，歡迎大家來到Special tour，開始之前為大家介紹今日嘅MC。」



玉澤演着皮衣型格出場。

見面會上，玉澤演積極同粉絲互動，第一環節就是回答問題，如果正確，便會抽取開騷前粉絲們在memo紙上寫下的願望，予以實現，對大家有求必應，更親自落台Selfie兼抱抱，非常錫粉絲。

其中一位抽中的粉絲竟是玉澤演28日晚跑步遇到的粉絲，相當有緣分。

在第二個環節中，玉澤演分享了三張拍戲時的照片，當中一張是剛播完不久的新劇《為你心動》中吊威亞的片段，他坦言：「其實我有畏高，所以都不知道是怎麼拍的。」其後還分享道：「個人覺得夏天拍戲好些，當初拍《Dream Hig》太凍了，連對白都講不到，根本不想落車，當時要克服環境因素好難，所以之後好幾年都夏天才拍戲。」

是次香港見面會，玉澤演特別為粉絲們帶來廣東歌《給缺席的人唱首歌》，他表示因為很多發音同韓文不同，相當有難度：「在家中一邊聽一邊跟著練習，工作人員標記了韓文發音，但我一聽不標準，ngo發音最難，如果有不準的地方請多多包涵。」

用心練習《給缺席的人唱首歌》。

來到第三個環節「Special thank you」，玉澤演送的禮物可謂一份「大」過一份，親手在杯子以及T-shirt上畫畫、簽名，最後更親自沖咖啡，並裝入精心準備的保溫杯，還喝了一口再送給粉絲，令全場尖叫。

愉快的時間總是過得很快，送完禮物後，他同大家講道：「今天玩得好開心，我很久沒有來香港了，但大家依然這麼支持我，我真的花了很多時間準備禮物同表演，在韓國中秋節是同家人一齊過，今晚同大家度過兩個鐘，代表大家好似我家人一樣。」之後他連唱《Toc Toc Toc》、《Champagne》、《Promise》，在encore環節中，玉澤演再度落台繞場一周，同粉絲親密互動，相當有心，最後在2PM的大熱歌曲《Hands Up》中結束了是次見面會。