惡中之惡︱池昌旭魏河俊劇外派心放閃　老婆林世美慘變第三者

由池昌旭及魏河俊（魏嘏雋）等主演的Disney+韓劇《惡中之惡》日前開播，早前一班主演在記者會上分享了不少拍攝期間的趣事，兩人型男合作令觀眾期待。劇集設定於九十年代霸氣橫行的犯罪之都，古惑仔雄霸街頭魅力的堪比韓版《無間道》。



池昌旭及魏河俊一眾主角早前在韓國出席記者會，二人在劇中分別飾演潛入跨國販毒集團臥底警察和江南黑幫主腦。雖然劇內兩人互相對立，但現實中卻關係友好，兩位男神更在記者會中大擺心心合照，畫面養眼之餘，飾演池昌旭妻子的林世美慘變第三者的情況也相當有趣。

《惡中之惡》主演和導演早前一同出席記者會。（Disney+提供）

雖然兩人首次合作，但默契和化學作用卻意外地好，池昌旭透露拍攝動作戲時特別合拍。魏河俊則賣口乖表示以前就十分欣賞池昌旭，因此這次可以一同合作拍動作戲時有夢想成真的感覺，自信講到觀眾必定不會失望。

兩大男神擺心放閃。（Disney+提供）

《惡中之惡》背景設定為90年代的韓國首爾，黑社會幫派主腦魏河俊在夜場販賣一種名叫「江南水晶」的新興毒品，為了調查，飾演卧底探員的池昌旭將潛伏於跨國販毒集團，成為核心並從內到外打破惡勢力。在任務進行期間，池昌旭驚訝地發現同樣身為警察的妻子林世美正自願地執行同樣任務，更發現她與邪惡勢力的核心首腦有著神秘的過去。

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