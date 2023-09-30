關之琳無聲無息低調過61歲生日　一反常態未見好友大肆慶祝

有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，迷倒不少粉絲，雖然她已息影多年，但一舉一動仍備受關注，在圈中人緣甚廣的她不時相約好友聚會，生活寫意。不過早前迎來61歲生日的關之琳，今年竟然未有大肆慶祝，她在生日正日上載了一段影片，並寫道：「真的不和我說生日快樂嗎？不然就只能再等一年咯！」

積極拍片。（影片截圖）

片中所見，身穿米白色外套的關之琳，留了一頭齊肩短髮，見她手捧蛋糕，對着鏡頭微笑，而身後就有幾個氣球、大紥玫瑰花及禮物等等，但就未見人影，估計是她的工作人員團隊為了拍片而設。雖然關之琳已年過花甲，但她仿如逆生長一樣，不但皮膚緊緻飽滿，更是零贅肉，超Fit狀態令不少網民感嘆極致回春，重回顏值巔峰！

極致回春！（影片截圖）

去年呂良偉太太楊小娟在社交平台分享了一系列為關之琳慶祝60歲生日的靚相。（影片截圖）

其實關之琳近年每逢過生日都會獲大批好友為她開Party慶祝，去年呂良偉太太楊小娟在社交平台分享了一系列為關之琳慶祝60歲生日的靚相，並寫道：「祝美麗的關姐姐生日快樂！」相中所見關之琳更收到十幾紥鮮花，被鮮花環繞的她心情大靚！而前年的59歲生日，關之琳亦有開香檳同好友一起慶祝，當時她還hashtag標註「#thankyoutoallmyfamilyandfriends（感謝我的朋友與家人）」，生日會背景板寫上「Rosamund Kwan Happy Birthday」，現場以大量白色同金色氣球佈置，蛋糕亦相當有心思。不過想不到今年生日，關之琳就未有大肆慶祝，只是低調上載了一段慶生影片，但仍獲大批粉絲留言向她送上生日祝福！

59歲生日Party。（IG@rosamundkwan）