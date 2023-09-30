Angelababy巴黎時裝周遇粉絲失控爆喊示愛　女神一個舉動冧爆網民

Angelababy（楊穎）最近獲品牌邀請參加巴黎時裝周， 而她參加盛會的打扮照片不斷被網民轉發，掀起討論熱潮！昨日（29日）有網民在「小红書」上載一條Angelababy參加某場時裝派對後，有一名女粉絲向她索取簽名，當場激動大哭的影片。

巴黎時裝周造型獲一致讚好。（微博@楊穎工作室）

昨日（29日）有網民在「小红書」上載一條Angelababy參加某場時裝派對後，有粉絲向她索取簽名。（小红書）

Angelababy遇粉絲爆喊嚇到眼突

影片中可見Angelababy步出活動場地，隨即答應粉絲的要求停低腳步簽名，在簽名的途中該名女粉絲突然向Angelababy示愛，更表現得相當激動，當場爆喊，並且深情向偶像表白。期間Angelababy望着粉絲一度露出驚訝的表情，雙眼睜大，不過反應靈敏的她隨即安慰粉絲並送上擁抱，大顯親民一面！

在簽名的途中該名女粉絲突然向Angelababy示愛，而且表現得相當激動，令偶像一度露出驚訝的表情。（小红書）

不過反應靈敏的Angelababy隨即安慰粉絲送上擁抱，大顯親民一面！（小红書）

網民分享爆喊粉絲不為人知的小故事

該名網民除了在「小红書」上載相關影片外，並留言分享了有關爆喊粉絲與Angelababy不為人知的小故事。網民表示：「baby好暖心。這部影片有一段很溫馨的小故事，這個小女孩是個混血，她小時候在吉林生活，到了初中的時候和媽媽一起搬到了法國，她一直在哭，我們一起回家的路上她也在哭，她說因為Angelababy也是混血，從小到大很多人都說她長得特別像baby，所以她從小就很喜歡Angelababy，感覺世界上終於也有人是在中國的混血兒了妹妹本來是在家裡寫作業，一直是 在推上支持baby的她立即出發奔向現場，還說不知道這麼時候還能再見到她，所以又難過又高興。」

該名網民除了在「小红書」上載相關影片外，分享了有關爆喊粉絲與Angelababy不為人知的小故事。（小红書）

網民大讚Angelababy親民又貼心

網民續指有經過粉絲的同意才將這段故事分享出來，並表示：「這也是我第一次見到baby，很美的大美女，很溫柔，一直都是笑着的，為這個浮躁的巴黎帶來了來自中國的美好。#angelababy #楊穎 #巴黎時裝週。」其他網民紛紛留言表示羨慕粉絲能夠與Angelababy拍照，並大讚：「不愧是大家心目中的女神」、「親民又貼心。」

網民紛紛留言表示羨慕粉絲能夠與Angelababy拍照。（小红書）