LE SSERAFIM首度來港開唱　苦練廣東話氹粉絲：成為我哋嘅同伴啦

韓國人氣女團LE SSERAFIM昨晚（9月30日）在香港舉行《2023 LE SSERAFIM TOUR FLAME RISES IN HONG KONG》演唱會首場，5位成員甫開場就帶來逐一後倒的招牌表演外，更苦練廣東話哄得香港粉絲非常開心。



LE SSERAFIM昨晚完成首場香港演唱會。

LE SSERAFIM昨晚以出道歌《FEARLESS》揭開演唱會序幕，5位成員亦帶來了一連串人氣歌曲，包括《ANTIFRAGILE》、《UNFORGIVEN》、《Eve, Psyche and the Bluebeard's wife》等，現場氣氛熱烈。唱到《Flash Forward》時成員們更走到台下跟FEARNOT近距離接觸，邊唱邊拿著自拍棍跟觀眾互動，將氣氛推至高潮。

大批粉絲入場支持，現場座無虛席！

Sakura講到本來擔心沒有人來看演唱會。

難得來到香港，LE SSERAFIM當然少不了學一兩句廣東話哄粉絲開心，聽到現場大家落力應援，她們即用廣東話「好犀利」和「好勁」等回應大家。演唱會最後以《Fire in the belly》作結，金采源更用廣東話說出「成為我哋嘅同伴啦！」一句對白，粉絲們隨即興奮尖叫。講感言時，許允真表示得到很多力量，雖然不能經常與大家見面，但希望與粉絲能夠互相想念對方，成為下一次見面的原動力；Sakura則講到本來擔心沒有人來看演唱會，幸好見到大家就不再擔心，感恩有粉絲的支持，距離和語言都變得不再重要。

金采源一句「成為我哋嘅同伴啦！」成為全場焦點之一。