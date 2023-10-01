金世正香港演唱會完美落幕　與粉絲製作手燈海浪留下最美回憶

有「GOD世正」之稱的人氣韓國女歌手金世正，日前（29日）假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行首個個人巡迴演唱會《2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT「The 門」》香港站，世正憑《驅魔麵館》及《社內相親》等多齣韓劇，以備受注目的演技及動人歌聲狂吸大批香港粉絲！



金世正日前在香港完成首場個人演唱會。

金世正開場時在在舞台中央以銀白色女神造型隆重登場並唱出《Whale》及《Destiny》，台下粉絲歡呼聲不絕。其後金世正隨即用普通話打招呼：「大家好 我是金世正，見到你們很高興。」之後又用廣東話高呼「好正吖！」大展親民一面。金世正講到：「香港站演唱會是第一次舉辦，看到大家好開心，今天真的好正！昨日在活動上，雖然是首次看到大家，但感覺已經好接近，所以今天對大家有很大的期望，希望大家可以給我很多大聲歡呼！」

金世正換上多個造型相當有誠意。

金世正感恩粉絲不論演戲或唱歌上都一直支持她。

金世正也在演唱會中分享來港吃了不少美食：「來到香港吃了小籠包及不同種類的點心，也吃了不少海鮮，還有很多蛋撻，難怪它是香港聞名的食物。」世正更有邀請粉絲揮動手燈營造燈海，為她送上人造海浪，場面浪漫。她全晚帶來多首人氣歌，包括《Flower Way》、《Sea of Hope》、《Voyage》和韓劇OST medley等。她感謝無論是演戲還是唱歌一直都有大家的支持，無論自己以甚麼身份來與大家見面。安歌部份，世正換上黑色短裙造型再度登場並送上《SKYLINE》及《Let's go home》，首場海外巡迴演唱會圓滿結束。

金世正與粉絲大合照。

金世正驚喜走到台下非常親民！

點擊睇更多金世正演唱會現場照片：