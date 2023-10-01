翁靜晶開YouTube頻道談「彭楚盈白骨案」　遇死者鬼魂伸冤兼報料

翁靜晶最近開攝YouTube頻道「危險人物2.0」，拍片再談多宗陳年轟動全港的重案。日前翁靜晶發布了一條主題為「模特兒彭楚盈白骨案」的影片，翁靜晶透露2005年接獲模特兒彭楚盈家人求助，並向政府提出召開死因庭研訊，但至今她仍深信是一宗冤案。片段中翁靜晶更談及靈異經歷，更感謝彭楚盈令自己在法庭上不至於手足無措。

翁靜晶最近開攝YouTube頻道「危險人物2.0」。（片段畫面）

翁靜晶大談「彭楚盈白骨案」。（片段畫面）

「彭楚盈白骨案」發生於1999年，當年彭楚盈的屍體被發現於油麻地華德大廈某單位內，身首異處且已化成白骨，估計被發現時已死去4年。單位屬於前政務司司長陳方安生兄長方曼生，當時警方沒有展開調查行動，就算事發前方曼生曾多次出入該單位都不被懷疑，最後變成無頭冤案，直至2005年，彭楚盈家人透過律師翁靜晶及立法會議員梁耀忠協助，向傳媒披露事件，並指出當日可能有勢力人士阻止案件調查，之後警方才宣布重新展開調查。

翁靜晶與律師徒弟Marten一同拍攝新一集「危險人物2.0」。（片段畫面）

翁靜晶律師徒弟Marten憶述當年接獲彭楚盈家屬求助後，處理案件期間曾接觸過死者彭楚盈的鬼魂。翁靜晶分享道：「開庭程序係會傳召每個證人上庭，個證人講好咗聽日係邊個，咁你要準備㗎嘛！當時就知道第二日會有個好似係的士司機會上嚟被盤問嘅，Marten就準備好晒啲問題啦，我覆核一次就準備瞓教，點知臨瞓就聽到房度發出『滋滋聲』。」翁靜晶一度以為漏電，與家傭幾乎將所有插蘇拔掉，但「滋滋聲」仍然存在。

1999年的彭楚盈白骨案被視為「高度機密」，至2005年翁靜晶才能接手助翻案。（網上圖片）

翁靜晶指接下來發生奇怪的事，並指彭楚盈以聲音來回應她的提問：「我就知道個聲跟住我，好似喺我面前咁，我就知道大件事喇！我就直情即刻打電話落去，劉師傅（劉家良）喺樓下睇緊電視，我話『有鬼呀有鬼呀』，跟住我就拎住一張紙，一邊寫Yes，一邊寫No，我仲摺埋張紙仔，三角嘅，我就話『你係咪彭小姐』，之後啲『滋滋聲』好犀利，我就話『OK，你用個箭嘴指Yes定No，指畀我睇你係咪彭小姐』，我就喺度等，但係佢係冇力推個箭嘴嘅，我先知原來睇電影入面話可以郁啲嘢係唔得嘅，係冇力嘅。」

翁靜晶坦言當時嚇到毛管戙，還透露了彭楚盈給她一個非常重要的訊息。（片段畫面）

翁靜晶坦言當時嚇到毛管戙，還透露了彭楚盈給她一個非常重要的訊息，就是原本翁靜晶相約好的證人的士司機未能夠上庭，更告知翁靜晶臨場法庭換了三名道友上庭。翁靜晶指當時看過所有口供，都是向同一方向走，翁靜晶表示：「咩方向呢！彭楚盈係一個濫交、吸毒、潦倒、冇錢、不負責任嘅一個人，會造成一個咁嘅形象，所以啲口供都係朝呢個方向，塑造到佢好似廢青咁。其實全部都係假，彭楚盈絕對唔係咁嘅人，其實都幾叻女添。最重要係彭楚盈話完全唔識呢三個人（道友）。」翁靜晶表示與彭楚盈溝通長達2小時，得知不少內情。