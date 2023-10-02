網民熱討「日本男團轉行做AV女優」　舊文翻HIT原來已拍12套作品

近日討論區有一篇「日本男團變性做AV女優」的討論串登上熱門。內文寫道，一位日本知名男團「櫻men」中的元老成員KIJU於近期退團，並以AV女優名分重新出道！



呢篇帖文已經係兩年幾前。（網上圖片）

這位KIJU在男團中擅長演奏三味線（一種類似結他，由三條弦組成的日本傳統樂器），在男團中的他習慣以長髮示人，且本身就是一名花美男，更嘗試過女性化打扮。在報道登出的時候，他就已經表示了因個人原因而退出「櫻men」，感謝粉絲之餘還投出了一個「震撼彈」...改名「桃谷梨梨」轉行做AV女優，還拍了一套出道作《壓倒的美》。

事實上，討論區這篇轉載自台灣媒體的報道已經存在了三年有多。根據報道時間，這個消息來源自2021年9月。如今兩年過去了，「桃谷梨梨」（桃谷りり醬）的作品已不止《壓倒的美》一套，而是在後續兩年拍了另外11套AV作品，當中更不乏以「變性人、人妖」作宣傳標題。

桃谷梨梨（桃谷りり醬）曾經係花美男。（網上圖片）

桃谷梨梨（桃谷りり醬）曾經係花美男。（網上圖片）

知名男團「櫻men」中的元老成員KIJU於近兩年多前退團，並以AV女優名分重新出道！（網上圖片）

知名男團「櫻men」中的元老成員KIJU於近兩年多前退團，並以AV女優名分重新出道！（網上圖片）

如今從「他/她」的個人社交平台 X （前名Twitter）可以看到，「KIJU / 桃谷梨梨」已活出了真我，基本上已是以女性打扮示人，更不時在X上post靚相，除此之外，也拿起了昔日的三味線大騷才藝。

而家嘅桃谷梨梨（桃谷りり醬）。（X@@kiju7772）

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