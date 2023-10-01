前亞視一哥陳庭威受訪排場十足　不否認富貴︰冥冥中注定你富或窮

前亞視一哥陳庭威，當年因為《勝者為王》系列而一炮而紅，其後再拍過《豪門》、《我來自廣州》和《8號巴士站站情》，令事業更上高峰。至2004年，陳庭威北上發展。

陳庭威（右）長註內地，日前接受港台節目訪問。

日前他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，被主持人問到感情生活時，估唔到呢位一哥仍然係大耍太極。「我嗰啲全部都係地下情，私人生活我無需同大家講，拍嘢時就算俾好靚嘅對手我，我都係以角色去做，做完返去瞓覺，邊有時間搞咁多感情。」陳庭威指自己當年每日都係掛住開工，而為咗有足夠時間休息，他更自己出錢請司機同助手。「我唔係擺架子，我一定要有司機同助手，呢啲錢我唔會慳，因為要有最好狀。」陳庭威之後又自爆拍攝《勝者為王》、《豪門》時所著嘅全部都係私服。「點解呢？因為某某洋服佢贊助得4套西裝，邊夠我著呀大佬！呢啲畫面以後幾多億觀眾睇，包裝、氣勢好重耍。」

陳庭威透露一直有製作公司想開拍《勝者為王》續集，但佢就唔多想參與。

陳庭威在內地成立了個人文化傳媒公司，除咗做監製之外，亦不時登台搵真銀，被主持人問到財力雄厚時，他只係笑笑表示：「有錢無錢都係冥冥中早注定你富或窮」未有否認之餘，更被主持人踢爆他訪問當日帶「好大棚人」到場，排場十足。