鄭少秋經歷3婚姻有4女兒　鄭欣宜曾與同父異母妹船P

欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）關係要好。（IG圖片）

76歲嘅鄭少秋年輕時曾與盧慧茹拍拖，二人當年拍拖3年並育有一女鄭安儀，分手後盧慧茹便帶住女兒離開，秋官曾於接受傳媒訪問時提及大女鄭安儀，稱兩人已無聯絡，對他來說是個遺憾。秋官當時說︰「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」

鄭欣宜雖自少失去父愛，但卻從沒有怪責爸爸。（資料圖片）

鄭少秋與肥姐（沈殿霞）日久生情，由於鄭少秋當時育有一女，故肥姐義兄鄧光榮曾勸阻肥姐，但肥姐依舊義無反顧與對方在加拿大結婚，後來更誕下鄭欣宜，不過鄭少秋在鄭欣宜年僅8個月大時，宣布結束3年婚姻，亦自此一直被貼上「負心漢」標籤。

秋官天生「外父命」，跟官晶華育有兩名女兒鄭詠恩、鄭詠曦。（網上圖片）

離婚不久，鄭少秋1989年和官晶華在台灣結婚，並育有2個女兒鄭詠恩、鄭詠曦。鄭欣宜（Joyce）曾上載與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）嘅合照，引起唔少網民討論，事關欣宜過往甚少提及Winnie，有指早年Winnie極為抗拒自己嘅名字與欣宜扯埋一齊，甚至有指二人關係屬於面和心不和，不過欣宜與Winnie關係近年已緩和，除一齊為秋官慶祝生日又之外，又試過一齊睇騷。Winnie早年被指與已婚上司有曖昧時，欣宜亦有為妹妹護航。

欣宜早前上載同Winnie合照。（ig圖片)

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