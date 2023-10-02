安孝燮捱感冒完成香港見面會　廣東話重現《社內相親》經典對白

韓國人氣小鮮肉演員安孝燮憑藉《浪漫醫生金師傅》系列和《社內相親》人氣急升，昨晚（1日）假九龍灣國際展貿中心Starhall舉行見面會《2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW>》，吸引不少女粉絲入場支持。



安孝燮開場就大曬歌唱實力。（陳穎妍攝）

安孝燮以《I'm Your Man》一曲為見面會打開序幕，大曬有名的好歌喉並隨即以韓文與香港觀眾打招呼。安孝燮分享昨天來港後有好好休息，而且品嚐了擔擔麵等四川料理和烤鴨。聊天環節中，安孝燮與粉絲大談拍劇時幕後花絮，提到《社內相親》中他為金世正綁鞋帶一幕時表示害羞。他講到當時在海邊拍攝非常大風，世正因為經常被頭髮擋到面而要NG。被問到現實中會否替女生綁鞋底，安孝燮笑言：「要視乎人吧，朋友的話就不會，有心愛的人的話當然可以。」

安孝燮分享近況及拍劇時的花絮等。（陳穎妍攝）

安孝燮出道前曾是偶像練習生，當然少不了一展難得的舞技，帶來了太陽《VIBE》的表演。他自言自小對音樂和舞蹈有很大興趣，但成為演員後再沒有機會向大家展示，所以幸好有這次見面會的機會，即使是短短幾分鐘亦用心準備。難得來到香港，安孝燮亦有大曬廣東話，重現了代表作中的經典對白外，也為粉絲錄製Morning Call，令台下觀眾心動不已。

安孝燮抱歉因感冒影響表現。（陳穎妍攝）

講感言時安孝燮表示今天因感冒而狀態不佳，所以不時出現唱歌失準的情況，但幸好有大家給予的力量就像康復了一樣，承諾粉絲之後要更加常來香港。最後安孝燮更化身鋼琴王子自彈自唱，為粉絲送上了多首慢歌，現場氣氛浪漫。非常珍惜粉絲的安孝燮結尾時更拿出手寫信朗讀，感謝大家讓他存在，並在溫暖的氣氛下結束見面會。

安孝燮最後準備了手寫信，誠意滿滿。（陳穎妍攝）