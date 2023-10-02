與吳浩康傳婚變　郭思琳蒲頭回應：唔好意思令大家失望了

歌手Deep吳浩康去年3月，與拍拖逾約半年的「格鬥女神」郭思琳（Margiela）閃婚，雙喜臨門並在9月尾誕下兒子「撑撑」。轉眼兒子一歲卻突然傳出2人婚變消息，郭思琳終蒲頭回應：「唔好意思令大家失望了。」



郭思琳吳浩康當日奉子成婚。（IG/@margiela.k）

木木毛表迎月件

吳浩康郭思琳22年9月迎接兒子出世。（IG/@margiela.k）

+ 3

有指郭思琳在IG鬧爆老公吳浩康不肯陪囝囝影全家福，她說：「先唔講就你改期，再幫你安排埋服裝，乜都安排晒，一句話唔影就唔影，個仔一歲影張全家福都咁辛苦你，咁以後嘅節日你都唔好出席，包括今晚中秋。我永遠都會記得前面孭住個仔，右邊一個喼一個袋，左手拎住蛋糕再拖住隻狗嘅情景。」她更自揭與吳浩康已分房瞓一年，掀起網民熱議。

轉眼間吳浩康郭思琳兒子「撑撑」已經一歲。（IG：@margiela.k）

郭思琳在社交平台鬧老公吳浩康。（IG@margiela.k）

郭思琳在10月1日晚終打破沉默，直指誤會全因兒子錯手發文所致：「從來無諗住要公開去話自己老公，只諗住DM話畀佢知老婆有咩不滿啫... ...」她稱夫妻之間難免有摩擦，但不明白為何會傳到她離家出走，若離家出走又為何要拎埋蛋糕？她又說：「唔好意思令大家失望了 我同我先生仲未離婚 亦都無諗過要離婚，但我唔明點解會吹到我離家出走，若離家出走又為何要拎埋蛋糕？」又不忘為Deep宣傳，表示若果大家關注Deep，可以看他在社交平台的節目，關注他一直也沒有放棄音樂。最後她說：#大家無需擔心#我們很好」

郭思琳指兒子「撑撑」手滑導致今次誤會。（IG：@margiela.k）