回顧吳浩康情史　感情生活「一鑊粥」　一前度已蜚聲國際

吳浩康（Deep）與郭思琳去年奉子成婚，自兒子出世後，一家三口不時放閃，非常溫馨。不過日前卻突然傳出二人婚變的消息，郭思琳發文鬧爆吳浩康發洩不滿，還自爆與對方已分房瞓一年，雖然事後郭思琳已否認了有關傳聞，吳浩康也表示「我們很好」，不過翻查吳浩康的「往績」，他在處理感情問題上，真的只能3個字來形容，就是「一鑊粥」。

吳浩康與郭思琳及兒子一家三口。（IG@ngdeep）

胡定欣

吳浩康因參加《全球華人新秀歌唱大賽》而認識胡定欣，2人發展地下情多年至2004年才正式公開，雖然當時他因藏毒惹上官非，令形象、事業受挫，但定欣仍對他不離不棄，惟到2006年，有傳吳浩康因搭上「拿督女」莊思敏而令二人戀情告終。

吳浩康和胡定欣因參加新秀而認識。（視覺中國）

二人一起出席活動。（視覺中國）

莊思敏

與定欣分手後，吳浩康與莊思敏展開一段新戀情，為配合女方拿督女的身分，他同時教打拳又做保險，非常積極，但2人最終同樣未能修成正果，莊思敏於2011年宣告「分」訊，這段戀人關係只維持了5年。有傳導致分手的原因是吳浩康想問莊思敏借錢找卡數，而分手後，女方也承認曾借錢給對方。

吳浩康與莊思敏有過一段情。（視覺中國）

舊情人吳浩康及莊思敏近年也有機會同場。（梁碧玲攝）

鍾舒漫

吳浩康於2003年公開與當時同門師妹鍾舒漫拍拖，這段感情似乎令他有所改變，不只戒煙戒酒，更去到談婚論嫁階段，正當外界看好2人會拉埋天窗時，吳浩康竟被揭發1個月內同6個女仔約會，更被影到當街與女伴街頭擁吻，令鍾舒漫非常傷心，即時宣佈分手。

吳浩康當年同鍾舒漫去到談婚論嫁階段。（網上截圖）

吳浩康當年背住鍾舒漫偷食，最後分手收場，如今再見亦是朋友。（網上截圖）

李昭南

與鍾舒漫分手翌年，吳浩康於2016年與ViuTV藝人兼美國全美華埠小姐第二公主李昭南拍拖，女方家族經營酒樓生意，但兩人關係只維持了2年，於2018年5月齊齊在社交平台宣佈「分道揚鑣」，但表示會永遠支持對方。

兩人當時愛得高調。（IG圖片）

但關係只維持了2年。（網絡圖片）

崔碧珈

其後到2019年，傳出吳浩康與崔碧珈拍拖，兩人由一開始有默契地否認，到之後高調認愛。他曾表示對這段感情很有信心，可惜二人戀情只維繫約9個月就結束，吳浩康在社交平台發文表示自知有不足，不配為對方的男朋友；但遭女方怒轟「講大話」和「扮上進」，兩人最後不歡而散。之後吳浩康更指因而對愛情失去信心；至於崔碧珈近年則進軍歐美市場，更曾踏上康城電影節紅地氈，蜚聲國際。

吳浩康和崔碧珈拍拖不足一年就分手。（IG圖片）