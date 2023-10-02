鄭少秋受訪剖白人生4段情　自認雙魚座多情　承認最虧欠大女

鄭少秋（秋官）與盧慧茹所生的女兒鄭安儀，昨晚驚傳在美國自殺身亡，終年55歲。雖說秋官與這位大女關係疏離，但始終都是親生骨肉，對於突然收到女兒離世的消息，秋官心情都難以平復。同時令人慨嘆的是，秋官經歷3段婚姻，4個女兒同父不同命。而一生女人債的秋官，當年在接受《志雲飯局》陳志雲的訪問時，也自認雙魚座多情。

鄭少秋當年接受《志雲飯局》訪問。（網上截圖）

節目中，秋官暢談了四位對他影響至深的女性，和4位至親至愛的女兒。陳志雲問秋官是否一個多情的人，他表示：「有人說，雙魚座是多情的。而且我們是做演員的，一定要情感豐富。」秋官又笑指自己似其經典角色「楚留香」，一生圍繞著女性。

剖白人生4段情和與4位女兒的關係。（網上截圖）

談到他17歲就結婚，秋官稱與「首任」盧慧茹是在訓練班認識的，當2人當時沒有正式結婚，只是同居一下，很快就分開了，「年輕時不懂得去處理感情事。（可有後悔太早過婚姻生活？）感情的事，要來就來要走就走，沒什麼後悔的。（因何事分開？）大家的作風和要求不同，我就是事業為重，經常掛住工作，對方就要完全擁有。」

鄭少秋承認年輕時不懂得去處理感情事。（網上截圖）

秋官直言在那個年代同居又有小朋友，當然不好，那3年捱得很辛苦，被傳媒批評他是「情場老手，欺騙無知少女」，但他覺得並不是，感情事是你情我願，哪裏有「夾硬嚟」。問到秋官是否對每段感情都很專一？他覺得感情事一定要誠心誠意去做，不要抱住一個玩和壞的念頭，但緣盡了就散，很難控制。

其後，秋官因參與《歡樂今宵》趣劇，而與森森擦出火花，可惜2人有緣無份。據指，隨著秋官的名氣越來越大，盧慧茹曾找上門要求他負起撫養孩子的責任，森森父母得知事件後即棒打鴛鴦，森森忍痛分手，秋官為挽救，則在周刊刊登了一封很長地寫給森森的情書。對於這段回憶，秋官沒逃避：「這個是我的歷史，是就是。」

鄭少秋和沈殿霞同台演出。（視覺中國）

陳志雲又問到不明白當時肥姐沈殿霞明知他心儀另一位女士，為何他還向對方提出「如果妳唔信我，我哋就結婚啦」？秋官憶述：「我記得阿肥當時講過一句說話，她說她媽媽身體不好，而且年事已高，有兩個心願，希望一對她和弟弟能夠成家，當時的情形聽到是會有另一種感覺，我又覺得不會再有任何事情發生，既然這樣就還你媽咪的心願，我記得我是這樣說。」

鄭少秋和沈殿霞與女兒鄭欣宜合照。（IG@princejoyce）

二人婚後生下女兒鄭欣宜才分開，秋官表示是肥姐提出的，但詳情不願多提，「正如我太太（官晶華）跟我說，我們結了婚那麼多年，任何一段感情，都不能夠跟我們比，你尊重我，就不要再提。雖然我無事不可對人言，但都要為別人着想。」

鄭少秋與現任太太官晶華結婚多年。（視覺中國）

至於與現任太太官晶華的感情為何能保持得那麼久？秋官自言喜歡這類型的女仔，較為典型的中國女性，性格溫柔婉淑，但前提是不要激嬲對方，笑指一激嬲就會變另一種面口，「我沒有講惡，但都幾權威的。但她有這個權利去要求，例如感情要專一，不要讓對方有誤會。」

秋官笑言衰在自己形象花弗，但其實私下完全不喜歡夜生活，無論去夜店或派對都不好，「為應酬，都試過去舞廳，但不知是否因為我的樣子『不夠秤』，看上去一副𡃁仔的樣子，所以別人覺得叫你去都無謂。」

鄭少秋親身支持愛女鄭欣宜開騷。（IG@princejoyce）

在訪問中，秋官也有提到4個女兒，他說現任太太當年經常推動他與欣宜見面，促進父女關係，但因為欣宜有很多叔叔、阿姨錫，所以當時欣宜每次從加拿大回來，都只能見到一兩次。「我當然沒有給到她足夠的愛和呵護，但事情已經去到這樣，唯有盡可能去支持她。（欣宜的成長，你可有負責去照顧？）我只是做了金錢上的，我記得離婚後計計埋埋有幾十萬，都是會有點徬徨，我記得當時媽咪同我講了一句說話：『你死啦，佢想要你變乞兒！』」

父女近年關係融洽。（資料圖片）

秋官直言不可以要求欣宜太多，因為他都不能給到對方想要的東西，「從她媽咪和其他阿姨口中聽回來，她很想見我，很想跟我在一起。我有時都有約，但她又很忙，到見面的時候，大家又講不到什麼，始終可能真的有隔膜也說不定，未能夠很深入了聊。女兒可以跟媽咪講心事，爹哋始終沒那麼容易，我只能夠當她遇到狗仔隊追訪時，將自己的經歷分享給她聽。我叫她去面對，沒什麼影響的，最多都是影得妳不太靚。如果為了避他們而發生意外，我覺得很不值得。」

而期間有個小插曲，當陳志雲問秋官，欣宜何年出世時？他要數手指，還答錯88年，其實是87年，直言很少跟對方正日過生日，最多都是補祝，而且禮物都是封利是多，由她去買自己喜歡的。相反，父親節或生日，欣宜都會送禮物給他。秋官又大讚欣宜思想很成熟，從沒問過父母為何要分開，「但聽別人說，欣宜小時候很不喜歡別人彈我，批評我就不喜歡。」

秋官也談到與肥姐也商量過，既然欣宜那麼喜歡演藝工作，而且又有機會，都同意她走這條路，最緊要是她的興趣，如果要她做沒有興趣的事情，反而會適得其反。

鄭少秋和官晶華育有兩名女兒鄭詠恩、鄭詠曦。（網上圖片）

問到可覺得與現任妻子所生的兩位女兒鄭詠恩、鄭詠曦是最幸福？秋官也認同，命運是這樣安排也無得講，「經歷過以往的教訓，現在更加懂得去珍惜，經過學習，就懂得去做得更好。（兩姊妹與欣宜關係如何？）她們小時候是很崇拜姐姐，現在都很欣賞姐姐，一聽到些不好的批評就會很緊張、很忟，我說做這行就是這樣。」

鄭欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩關係不錯。（IG圖片）

鄭欣宜與鄭詠恩合照。（IG圖片)

不過秋官對這兩個女兒的生日同樣不記得，陳志雲問到是否都是封利是當作生日禮物？秋官笑說：「有生日蛋糕囉，但反而可能沒那麼多禮物。有事就買些她們喜歡的小飾物，或者她們想要的電話或MP3，不過她們都很乖的。」

鄭少秋直言最虧欠大女。

談到大女，鄭少秋面上難掩內疚之情。（網上圖片）

可覺得最虧欠的是最大的女兒？秋官承認：「是！我給予得最少的是大女。（有何心底話想跟她說？）我聽到消息說她和她媽咪都不是太好，性格會較為偏激都說不定，我不會怪她不見我、不理我，因為這個根源是因為我們令她在這個環境底下成長，而得到較為偏激的性格。」說到此，秋官面上難掩內疚之情，想了一想後說：「希望她能了解原諒我們，我一樣是咁愛錫你。」