Angelababy遭央視撤廣告？　網友自稱央媒廣告運營：各平台都在查

Angelababy（楊穎）與內地演員張嘉倪近日疑在法國巴黎觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa的瘋馬秀（Crazy Horse Paris）而遭到網友公審，兩位當事人對此均未回應，連日來事件繼續在網絡發酵，網友搬出中國演出行業協會過往發布的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，當中提及演藝人員不得「組織、參與、宣揚涉及淫穢、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或者黑惡勢力等非法活動」，籲對兩人作出處罰。



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今日（3日），自稱是央媒廣告運營的網友在小紅書爆出「楊穎事兒大了，我們已經開始排查她的廣告了……」引來大批網友留言，該博主也一一回應，表示各個播出平台都在排查Angelababy的廣告，指央視已經撤下，他們會跟著央視行動，且適逢近排亞運會，媒體人都忙於這方面的工作。該博主指此事千真萬確，算是內部消息，還提醒網友注意最近的情況就會發現，自己也是剛剛被通知。

然而，不少網友對此持懷疑態度，且該賬號目前已經消失，因此認為可信度並不高。但昨日（2日）「央視三農」官方微博已刪除Angelababy的中秋晚會視頻，「CCTV電視劇頻道（即CCTV8）」官方微博在宣傳張嘉倪擔任女配角的新劇《好事成雙》時，也不再發布帶有她的劇照。至於此事對兩人的娛樂事業到底有無影響，還要看官方或當事人會否作出回應。

央視三農已將Angelababy嘅影片刪除，即時引發網友聯想。

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