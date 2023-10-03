周國賢攬實Lolly Talk成員招抽水之嫌　男粉絲激動：放開班妹豬！

《未來音樂祭 2023》尾場（10月1日）前晚舉行，兩場音樂節都有不同單位Crossover，其中包括周國賢與女團Lolly Talk，早前周國賢為Lolly Talk創作《七姊妹星團》，歌曲更取得很好成績。在音樂祭上，兩個單位同台合唱這首歌，另有《極樂》、《時空》、《五種愛的密語》、《三分甜》、《四方帽之約》及《黃金入球》等，其中《黃金入球》更將場內氣氛推至最高點！

周國賢與Lolly Talk合唱《黃金入球》，全場High爆！

演出期間周國賢表示自己相信吸引力法則，出道早期已經常希望同女團合作，現時終於成功，又問不知道Lolly Talk會否都曾許願跟「Z字頭樂隊」（即周國賢所屬的Zaharn）合作。完騷後，他和Lolly Talk都有合影，而且相當親密，甚至惹來網友不滿！周國賢攬實阿蛋（黃詠霖）、Yanny（劉綺婷）、Elka（鄭芷淇）、阿Yo（郭曉妍）並且頭貼頭合照，另外跟Tania（陳紀澄）都有合照。

曾被指與周國賢似樣的阿蛋（左），被對方攬到實。（IG@011011_egg）

周國賢亦攬實Yanny，網民擔心他的手有否碰到Yanny胸部。（IG@yannyhaha）

網友見到這幾張相後反應非常大，質疑他抽水，不但留言：「放開個女仔！」更連開幾個Post表達妒忌，精選留言包括：「搵人同我買起周國賢」、「周國賢對住Yanny點忍！」、「同其他人合照都冇咁做」、「雖然我好鍾意你啲歌，但唔代表你可以掂班妹豬。」、「掂到胸？」、「攬膊都ok 環抱真係多咗少少」另外由於周國賢與麥可怡傳過緋聞，有人就問若她見到這些合照點算；此外，其實有人覺得這樣影相完全冇問題，反指：「當事人都未出聲，仲用自己IG Post，不知幾Happy」