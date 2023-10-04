模特兒Bonnie自爆「分手炮」 被現任男友發現用過嘅安全套

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（3日）一集請來嘉賓25歲的模特兒Bonnie，分享與前度男友發生「分手炮」的故事，她與對方拍拖四年半結束戀情，而分手後互相有伴侶的情況下仍然有發生過發生性行為，她說：「其實唔係好勁，試過就唔會想試，其實唔使交流，眼神就有feel。」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。（節目截圖）

昨日（3日）一集請來嘉賓25歲的模特兒「Bonnie」分享與前度男友發生分手炮的故事。（節目截圖）

Bonnie分享與前男友分手原因

Bonnie在節目上大方分享與前男友分手的原因。她說：「有一日，佢同我講識咗第二個。後來佢同個女仔已經發展得好好，後來女朋友問佢點解要同個EX咁多交流。」她向觀眾解釋因為早前與前男友同居，並表示：「事實上我同佢屋企好近，住喺隔離鄰舍，佢會上嚟話拎下野，又話睇吓電視，畢竟都一齊咗四年半。」193被問到會否同樣有這一種男人的心態？他說：「我唔會有呢種心態，識到新女梗係陪新女，舊嗰個仲記得佢咩，都玩咗四年半，仲講咩地位唔地位，唔關我事啦！」

嘉賓Bonnie指前男友向她表示已經另結新歡。（節目截圖）

193被問到會否貪新忘舊。（節目截圖）

Bonnie憶述與前度發生分手炮

Bonnie領會到前男友的意思，隨即向對方送上祝福，並表示：「當然係酸溜溜嘅語氣，跟住佢突然之間攬住我，我哋真係要Say Goodbye，然後一嚟一個眼神，Come on，就發生咗呢一次。」之後Bonnie大談分手炮的故事，她憶述：「其實唔係好勁，試過就唔會想試，其實唔使交流，眼神就有feel。有啲唔捨得，有啲報復嘅心態。狠狠佔有一次 但其實兩敗俱傷。我對佢有感情，佢對我有感情。兩個都好傷心，好似悲情男女主角。」

她重提當晚的感受：「佢起到機都好勁，咁可能當然男仔唔同，但我嗰陣時嘅感受唔知自己做緊啲乜嘢，佢就同平時一樣冇嘢，之後我就默默流淚。其實冇講過係最後一次，佢走出門口，我放下心頭大石，好似屙得出屎咁！完成咗呢件事，腦海全部都係Ex對我好嘅畫面。」

嘉賓Bonnie與前度發生分手炮默默流淚。（節目截圖）

被現任男朋友發現垃圾桶有用過嘅安全套

她續指與前男友發生分手炮的隔天：「現任男朋友上來屋企發現了垃圾桶有用過嘅安全套，當時我出了門口，佢打俾我叫我全名，話點解你要咁做，我成日都俾曬啲時間陪你。」隨後她透露其實與現任男朋友是透過交友Apps認識，彼此認識不到一個月，已經合資開貓舍做生意，發展迅速！

嘉賓Bonnie隱瞞現任男友跟前度發生性關係。（節目截圖）

嘉賓Bonnie有出現自殺的念頭

當被男朋友揭穿後，她坦言曾有出現自殺的念頭，並表示：「好似一夜之間乜都冇晒，半夜我衝咗去太子天橋，望住馬路，心諗自己咁衰，好似咩都冇晒，將自己半個身挨咗出去，都唔知點解會咁諗！點知有個露宿者係伯伯喺後面經過，突然之間我都係覺得行返落去，但睇風景唔想後面個伯伯知道呢件事，覺得自己好樣衰！」她說直到最後離開天橋時竟然巧遇男朋友，她即時向對方表達不想分手，男方則冷靜回應：「頭先我真係好擔心！」經歷這一次事件，她與男朋友感情升溫，並揚言自己要專一，兼發毒誓：「天打雷劈，生仔冇屎忽！」

嘉賓Bonnie被男朋友揭穿後，她坦言曾有出現自殺的念頭。（節目截圖）

節目播出後遭網民起底熱愛P圖

嘉賓Bonnie自昨天（3日）節目播出後，隨即被網民在社交網起底真正身份是一個熱愛Cosplay任職模特兒的女孩，IG名稱為bonnie_the.poop。她過往分享的照片中大部份都是穿上火辣Cosplay打扮大騷身材，又或者着想泳衣裝束展現驕人豐滿上圍，深受廠商的喜愛，自拍多個平面代言廣告。網民紛紛留言表示：「好哋哋P吓圖，Po 吓IG咪算囉，點解要上電視」、「P到咁仲敢上電視！」

節目播出後Bonnie遭網民起底熱愛P圖。（LIHKG討論區截圖）

網民在社交網起底真正身份是一個熱愛Cosplay任職模特兒的女孩。（LIHKG討論區截圖）