61歲關之琳巴黎街頭被捕獲變「五五身」　晚宴靚相還原美貌少女腿

剛剛在上個月過了61歲生日的關之琳，近日獲邀參加巴黎時裝周，早前她曬出一輯與巴黎鐵塔的合照，身穿黑色Tube Dress的她大騷迷人曲線，一頭齊肩短髮配上精緻妝容，更顯皮膚白滑緊緻，一對招牌大眼更是電力十足，狀態大勇！不過日前有網民在巴黎街頭偶遇關之琳，但相中的她竟慘變「五五身」，該網民寫道：「巴黎時裝周…若不是別人喊，我根本認不出來是她…一代女神，沒想到。」

關之琳剛剛在上個月過了61歲生日。（影片截圖）

關之琳近日獲邀參加巴黎時裝周。（微博圖片）

相中所見，關之琳身穿Oversize西裝外套襯短褲及短靴，但在網民的鏡頭下竟身高大縮水，令原本170cm的她變「小矮人」，對此，不少人都紛紛留言：「死亡視角，給大美女拍的這麼五短」、「關之琳個子很高的」、「博主的拍照技術太差了」、「能把170拍成145這技術也是沒誰了」。

在網民的鏡頭下竟身高大縮水。（小紅書圖片）

有不少與關之琳同場出席晚宴的KOL就曬出靚相同短片，為女神平反。（小紅書圖片）

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不過亦有不少與關之琳同場出席晚宴的KOL就曬出靚相同短片，為女神平反：「給你們看看大美人的原圖直出吧，她的生圖也太能打了，果然美女是不需要修圖師的」、「61歲的關之琳身材還是很絕，一雙腿讓人很驚歎，生圖61歲這個狀態也是很棒了」、「美神關之琳姐姐在巴黎攝人魂魄」。片中所見，關之琳在晚宴上同現場賓客握手打招呼，笑容親切又溫柔，優雅高貴。而日前關之琳與朋友到名店Hermès行街時亦有被網民捕獲，片中的她輕倚在櫃枱旁，一雙長腿十分吸睛，超Fit狀態獲激讚：「完全就是20歲少女的腿啊」、「我61歲有這個狀態絕對笑醒」、「齋身材都贏晒」等等。

少女腿！（影片截圖）