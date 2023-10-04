前BIGBANG勝利被爆峇厘島旅行腳踏兩船　9日約會兩女行程完全相同

前BIGBANG勝利雖然已宣布退出娛樂圈，但依然是傳媒的追訪對象。今天（4日）韓國狗仔隊《Dispatch》大爆勝利在峇厘島旅行一腳踏兩船，9日中約會兩女，就連行程都一模一樣，但因兩女是IG朋友而遭揭發。



根據《Dispatch》報道指，勝利於9月先後約了A及B到峇厘島旅行，前者是21至25日，後者則者25至28日。雖然兩者行程完美錯開，但由於勝利將約會路線一模一樣地用在兩女上，而因被B發現。B向《Dispatch》表示：「看到A的限時動態後，我都懷疑了眼睛。與勝利去過的酒店及咖啡店等的照片全都出現在了在IG上。完全是相同的地方，住宿、餐廳、大海和咖啡店都一樣。我瞬間起雞皮疙瘩，不就是換個女人走一樣的約會路線嗎？」

勝利今天被爆一腳踏兩船。（sports chosun）

有指勝利和A於9月1日正式拍拖，他更有向外國朋友介紹女友身份；而B則是勝利認識多年的好友，二人多年前曾有曖昧關係，但礙於男方一連串醜聞而斷聯並於9月7日再次相遇；而A和B亦曾同場打招呼。A表示收到B的聯絡時覺得很荒唐，不但行程完全相同，她更大爆勝利把A於22日在高爾夫球場照片發給B，並對B講說「和做生意的孩子一同來的」，展示出時間管理大師的功架。

約會A和B的行程完全一樣。（Viu《K1頭條》）

勝利將A拍的照片傳給B。（Viu《K1頭條》）

面對一腳踏兩船一事，B曾與勝利對質，但他卻企圖以「交往的定義」狡辯，並表示會與A好好交代。有指B確認了勝利劈腿的事實後已立即起程回韓國，她更爆料指勝利之後若無其事地到了夜店，大批對方死性不改。可是B再追問下去時，勝利表示道歉是真心，希望能獲得女方原諒。

勝利分別於兩女的對話紀錄。（Viu《K1頭條》）