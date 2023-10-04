7人的逃脫︱超爆劇情一集連死兩主角　李侑菲演奸角驚觀眾太入戲

由黃正音和嚴基俊等主演的狗血韓劇《7人的逃脫》在亞洲各地掀起熱話，劇中「校園產子」李侑菲、「惡毒生母」黃正音和「謎樣混混」李準更成為熱門搜尋關鍵字前三名，可見劇集其高人氣程度。



多美先是在直播上被槍殺。（劇照）

《7人的逃脫》繼高中生校園產子的瘋狂劇情後，再次上演震懾三觀的狗血戲碼。製作公司老闆琴羅熙（黃正音 飾），為了得到過世男友父親方七星（李德華 飾）的注資而把棄養女兒多美（鄭拉爾 飾）接回同住。多美感到失望後向爺爺告狀，卻遭到母親毒打。另一邊，多美墮入韓莫奈（李侑菲 飾）的陷阱，慘遭誣衊與養父有染而成為輿論焦點。正當她想通過直播揭發一切都是娛樂公司老闆梁進謀（尹鐘焄 飾）的幕後操控時，竟然眾目睽睽下被槍殺。會長為了替孫女復仇，卻慘遭羅熙和妻子車主蘭（申恩慶 飾）聯手推落懸崖，一集連死兩主角。

最後就連會長都被推下懸崖。（劇照）

李侑菲演奸角擔心觀眾會誤會她。（劇照）

李侑菲在劇中飾演的韓莫奈是校園明星，可是背後卻是一個陰險歹毒的恨角色，睇到觀眾非常心寒。她笑言：「莫奈表面是個很受歡迎的頂級明星，背後卻是一個內心陰暗的人，導演也說擔心劇集播出後，大家會避開我，但我真的很想告訴大家，我不是這樣的人！」為了角色，李侑菲下了不少苦功包括練習唱歌及跳舞，她表示很開心可以飾演莫奈一角：「我甚麼時候能夠成為頂級明星？當我到達片場，大家都會為我歡呼並高喊『韓莫奈』，我真的很感激！」

李侑菲今年將33歲，但依然童顏。（IG/@yubi_190）