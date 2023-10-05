黃安叫姜濤「小肥仔」　轉貼假相質疑買Fans：花錢請的部隊敬業點

姜濤及一眾MIRROR成員早前離港，獲大批鏡粉送機，有facebook專頁就轉載改圖，以「咦 發現咗啲唔應該發現嘅嘢⋯⋯」為Caption，原本想暗寸鏡粉扮影姜濤，但其實冇開鏡頭蓋，質疑他們是假Fans。

姜濤及隊友上周出發前往澳洲拍攝團綜。（資料圖片/梁碧玲攝）

該貼文更有逾4千人讚好，不少留言指姜濤買Fans，又說：「影相唔記得開鏡頭蓋。。。今次連霞姨飯盒都未必有啦」、「專業啲！臨時演員都係演員」等。不過後來經查證後，發現相中這群「神徒」根本並非冇開鏡頭蓋，而是有取走鏡頭蓋但反光等等。該專頁雖未有道歉，但就低調Del post。

專門Fact check新聞真偽的專頁「求驗傳媒」，踢爆有facebook專頁用改圖誤導有鏡粉不打開鏡頭蓋就影相。（facebook@求驗傳媒）

記者翻查當日照片，身後的鏡粉/神徒有打開鏡頭蓋。（資料圖片/梁碧玲攝）

從這張照片，更清晰見到相機並冇蓋住鏡頭蓋。（資料圖片/梁碧玲攝）

本來事件已經過了幾日，冇人再提，但這件事竟然傳到去台灣。自封「台獨剋星」、過往曾多次發表爭議言論及檢舉多位藝人的台灣藝人黃安，亦轉載了這張炒車假相，並以「小肥仔」稱呼姜濤。他說：「這小肥仔的公司是非把小肥仔捧紅不可，花大氣力在各網絡平台帶話題，說小肥仔是香港頂流，所到之處人滿為患……但是，花錢請的部隊可不可以敬業點，拍照的時候把相機鏡頭蓋取下來行嗎？而且還同一品牌，太隨便了。這套操作早就玩爛了，想火一把，想當頂流，簡單，來，作品！」

黃安叫姜濤「小肥仔」，質疑他要做頂流就必須交出作品。（微博@黃安）

黃安過往經常發表具爭議性言論，除了檢舉過王大陸、盧廣仲、黃秋生、周子瑜、NONO（陳宣裕）等藝人外，21年更造謠指章子怡、汪峰已離婚，使章子怡一連兩天在微博上發文將黃安的爆料貼文截圖，並標上大大個「假」字否認離婚，嚴厲駁斥黃安的貼文，更揚言會提告。黃安隨即拍片澄清，稱只是轉述他人，向章子怡夫妻道歉。事隔一年多，黃安又再轉載假新聞。

黃安的言論經常引起爭議，如今他指姜濤「小肥仔」，轉貼假圖攻擊他買Fans。（微博@黃安）