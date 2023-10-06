內地火辣全職媽媽香港公屋月租二千瘋傳「小红書」電費仲貴過租金

最近在「小红書」瘋傳一條有關一位來自內地的全職媽媽在香港接受街訪的影片。受訪者表示目前正居住在香港公屋，月費只需$2200元的三房一廳600呎公屋單位，隨即成為網民的關注焦點。

最近在「小红書」瘋傳一條有關一位來自內地的全職媽媽目前正居住在香港公屋，月費只需$2200元。 （網上圖片）

影片分別分為上下集，在開端的受訪劇情雷同，一名男主持在香港街頭向同一位身穿火辣運動裝束的女士提問「在香港一個月房租多少」，該名女士被截停下來，以流利的普通話大方表示每個月租金$2000元多，後來更願意讓對方來到她的家中進行拍攝。

一名男主持在香港街頭向同一位身穿火辣運動裝束的女士提問「在香港一個月房租多少」。（影片截圖）

該名女士更願意讓對方來到她的家中進行拍攝。（影片截圖）

影片上集大概是講述女戶主向觀眾分享其單位是東涌逸東邨，表示自己目前與育有的一名兒子和女兒三人同住，而且以前有特別安排一間菲傭睡房給女傭住，不過目前已經擔任全職母親，所以沒有再另外聘請女傭。她表示：「香港家庭通常都會有一個女傭，聘請費用大概$5000內一個月，而香港隨便出去打工都有$20000元收入。」她續指為了慳錢大部份的傢俬也是淘寶貨。

影片上集大概是講述女戶主向觀眾分享其單位是東涌逸東邨。（影片截圖）

女戶主表示自己目前與育有的一名兒子和女兒三人同住。（影片截圖）

影片下集，女戶主開門進行介紹「這邊就是我的家啦」。被問到你的家多大？她說：「不到600 呎的樣子，大概50幾平方米。」她續指這是香港政府的房屋，稱為公屋。後來她走到窗台打開窗戶，她表示：「我們這邊其實有三個房間，三個都能夠看到香港海景，香港一般沒有陽台，曬衣服都會在鐵杆上。」至於衣服是否曾被吹走，她坦言：「已經被吹過很多次。」之後她逐一介紹屋內三間房間，分別有保姆室，兒童房，以及主人房，而最大亮點的是主人房窗戶可以看到無敵海景，對此她興奮表示：「特別有幸福感！」

影片下集，女戶主開門進行介紹「這邊就是我的家啦」。（影片截圖）

而最大亮點的是主人房窗戶可以看到無敵海景。（影片截圖）

之後她在房間啟動冷氣開關，則讓男主持驚訝表示：「你的空調是在這裏開的嗎？」她說：「對香港的老式機子，都是這樣開。」被問到會否很耗電？她直言：「反正我一個月電費都要兩三千，跟房租差不多！」下一個畫面走到廚房的位置，其空間可以容納洗衣機。她分享：「其實香港一般洗衣機都在廚房，你看這邊可以通水。」最後一幕，她介紹洗手間的位置，她跟觀眾分享已經特別設計乾濕分離。提到洗澡時會否不太方便，她回答：「其實夠企一個人，沒辦法香港有這個條件，已經很幸福了！」

女戶主直言：「反正我一個月電費都要兩三千，跟房租差不多！」（影片截圖）

女戶主走到廚房的位置，其空間可以容納洗衣機。（影片截圖）

影片一出隨即引起網民高度關注有關入住公屋的條件，以及對於來自內地的女屋主申請資格有所質疑，指對方竟然住公屋都可以有錢聘請女傭。其後網民更在社交網紛紛留言表示：「隨便打工都有兩萬，點解我唔知」、「看了這條視頻，真是又羨慕住公屋的一天」、「支持你（網民）去舉報佢，喺度濫用公屋嘅行為真係零容忍…」另外也有網民起底她以「港媽」名稱經營個人頻道，而的真名，疑似叫「曾惜」，並指出育有兩個孩子的她，已經離婚，而且私底下更喜愛曬出泳衣照放在社交網作分享。

女屋主跟觀眾分享已經特別設計乾濕分離。（影片截圖）