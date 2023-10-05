吳業坤廣州音樂會前作病死撐　Encore環節竟被歌迷大喊「回水」

吳業坤Landing巡迴音樂會廣州站於前日（10月3日）在廣州太空間完美落幕，Landing 的意義在於坤哥在2022年重新出發，簽了新的經理人公司邵氏兄弟，新的唱片公司TVB Music, 以及完成了他的人生大事，成家立室了，整個人生及事業也腳踏實地的“著陸”了一樣，所以便決定把這個感覺化成實實在在的動力，成就呢此次Tour ，歌迷也感受到這個力量，所以在開show 前順利把門票售罄。

演唱會海報。

今晚整個音樂會充滿了熱情和活力，現場觀眾的歡呼聲此起彼伏。廣州的歌迷們沈浸在一系列精選的坤哥熱歌之中，包括TVB電視劇主題曲和新派台的歌曲。而坤哥本人也獻出了精彩的演出，以親切幽默的個人魅力和音樂才華贏得了歌迷們的狂熱支持。

帶病在身！

小插曲就是坤哥在音樂會前一晚突然發熱發冷，令主辦非常擔心因為身體狀況不佳，是否要緊急叫停演唱會。但坤哥用他的意志力及對歌迷的愛，演唱會的當天神奇地完成滿血復活回來，完全不像有任何身體不適的樣子，當然觀眾們也對他報以最大的熱情和歡呼聲。坤哥身體的快速恢復歸功於他對音樂和粉絲的熱愛，他說：「為了歌迷們，我必須恢復狀態。」

狀態依然滿分！

演唱會上，坤哥不僅演唱了自己的多首熱門歌曲，還展示了他的音樂才華和深情的嗓音。用吉他自彈自唱了幾首歌曲，其中包括他自己創作的歌曲「坤哥」，引起現場的大合唱，還以歌聲和現場歌迷互動，坤哥唱一句，歌迷接一句，現場氣氛十分溫馨，還邊唱邊分享一些個人的經歷和感受，不時還會搞gag逗笑歌迷，包括話自己演唱會主題是Landing, 那他自己也正式成為「Land 坤」，笑翻全場。粉絲們的回應讓他倍感欣慰，他也為粉絲們獻上了最真摯的感謝。

仲操得幾好！

重點環節，坤哥翻唱了一些同時期出道的歌手朋友的經典金曲，將它們重新編曲成一首新的串燒歌曲。歌曲包括：「到此為止+到底發生過什麼事+矛盾一生+記憶棉+別來無恙+高山低谷+女神+一人之境+幸福之歌+青春頌」，這些經典的歌曲引起了歌迷們的強烈共鳴，也是近十年香港流行樂壇的hit songs，回憶殺的效果非常顯著。音樂響起便立刻再一次引發全場大合唱。這段串燒，跟隨樂壇近況與時俱進，向歌迷展現了流行場景下香港流行樂壇的留存，也顯示出坤哥對這次音樂會的誠意。

好聽！

喜歡給歌迷製造驚喜的坤哥，這次還特意準備了兩首帶有舞蹈動作的歌曲呈現給歌迷，宣布要跳舞時還引起歌迷現場的一陣騷動，事前坤哥為了這次的演出還特意安排了舞蹈老師排練。坤哥在臺上賣力地跳舞，認真跳的樣子反而顯得有點呆萌，歌迷看到坤哥這樣的可愛舞蹈方式爆笑大喊「回水」，讓坤哥不得不承諾下次演出時一定會有所進步。在encore環節，歌迷們開始的時候還在叫「encore」，後來喊著喊著就變成了「回水」，他們也是用這種故意捉弄坤哥的態度來表達對他們偶像的愛意和支持。

這場音樂會是去年疫情期間在內地短暫巡回之後開啓的新主題巡演，歌單做了很大調整，整場音樂會結束後讓人印象深刻的不僅僅是吳業坤的音樂表演，還包括整個演出的舞台效果。舞台上的燈光、音響、佈景和舞美都非常用心，給歌迷帶來一連串的視覺盛宴和驚喜。坤哥的音樂作品不僅表達了他個人的情感和經歷，也融入了不同的音樂元素河風格，不僅拓寬了坤哥在音樂風格上的可能性，也滿足了歌迷更大的期望。

正！

對於坤哥來說，這次的音樂會也是他音樂生涯中一個重要的里程碑，因為這次是加入了新公司以後舉辦的第一場個人音樂會，也是人生的一個新起點，他也在演唱會上即時公佈了下一站將在順德舉辦，期待下次可以帶給歌迷不同的驚喜。讓我們期待著下一次與坤哥再次在舞台相聚，享受更多的音樂盛宴！