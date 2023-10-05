你好我的大夫｜區明妙演吸毒女飆戲搶鏡　大個女騷水着人氣急升

無綫劇集《你好，我的大夫》今晚（05/10）一集講到患有毒癮的區明妙被孔德賢救下，對孔德賢產生好感，兩人朝夕相對下，孔德賢也慢慢愛上了區明妙。可是孔德賢卻覺得自己身分是一名醫師，而區明妙則是她的病人，認為自己不應該乘虛而入，就開始疏遠她。



區明妙愛上孔德賢。（《你好，我的大夫》截圖）

孔德賢拒愛。（《你好，我的大夫》截圖）

有一日區明妙搵孔德賢復診，卻發現自己被安排轉給了蔡思貝睇症。區明妙有感被拋棄，更「踩上門」迫問孔德賢。她聲淚俱下地說：「係咪我做錯啲咩？你嬲咗？復咗診咁耐，你叫我做咩我都聽晒你話...」孔德賢就回說：「唔關事。」區明妙說：「你講吖，我改囉，只要你肯醫返我，我咩都肯做。」孔德賢回答：「你冇錯，錯嘅係我，係我做多咗。」

其實劇情有啲老土...（《你好，我的大夫》截圖）

之後的劇情，相信大家都猜到！孔德賢默認了自己對區明妙「有感覺」，但因為他們是醫生與病人的關係，相愛有違職業操守。他說：「我對你嘅關心只有醫師對病人嘅好，冇其他亦都唔會有其他，醫師係唔可以同病人一齊，呢個係操守。」區明妙也說：「你醫好我，我哋咪可以喺埋一齊囉！」孔德賢：「唔會！我同你永遠唔會超越呢個關係，你而家對我有感覺，我更加唔應該做你啲醫師。」網民睇完都大呼尷尬：「60年代咩...」

然後講區明妙撞返爸爸。（《你好，我的大夫》截圖）

然後講區明妙撞返爸爸。（《你好，我的大夫》截圖）

《你好，我的大夫》劇中飾演麥寶的區明妙其實大有來頭。她憑劇集《親親我好媽》中飾演學生而漸為人熟悉，其後她也曾多次演出「年青版XXX」和學生。其後數年，區明妙也陸續出演了《七公主》、《星空下的仁醫》、《愛上我的衰神》、《法證先鋒IV》及《黯夜守護者》等劇集，雖然區明妙現時已經22歲，但童顏的外貌實在令人印象深刻，近年更被封為「港版周子瑜」、「TVB御用學生妹」。

早前去台灣旅行，區明妙（MiuMiu）曬噴血泳衣相。（IG圖片）

區明妙與周子瑜也有不少共同之處，MiuMiu本身是家燕媽媽旗下女團Honey Bees的成員，憑無綫劇集《一屋老友記》出道，17年因在《親親我好媽》中表現突出而嶄露頭角，其後又因在《她她她的少女時代》飾演少女版田蕊妮，演技大爆發而廣為人知，更成功簽約成為邵氏藝人。

「TVB御用學生妹」區明妙賣相勁受歡迎 玩轉各造型粉絲任揀心水

MORII GIRLS個個都係靚女。（IG圖片）

此外，她也和何榛綦、坂部佩莎等組成MORII GIRLS，跳唱韓團少女時代、日團XG的歌曲，還建立了一個專屬於這個組合的Instagram帳號「MORII GIRLS｜美少女企劃」。近日為了慶祝組合成立一周年，她們更推出了「Morii Girls 一周年計劃 photobook」。區明妙接受《香港01》訪問時就表示銷量情況相當不錯：「我都唔知呀，但係反應唔錯嘅。」

妙妙9月將重返校園。（IG@miumiu__au）

早前區明妙到台灣旅行時拍下的噴血三點式照片獲得網民讚好，極受歡迎！不過，她接受訪問時就表示有關照片並不會售賣，粉絲們可能要失望了。