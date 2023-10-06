《東張西望》報植髮植出禍被指歪曲事實　影片下架兼道歉仍出事

TVB節目《東張西望》一直以社會時事及民生議題作為主打，早前節目就報道有關一宗苦主用幾十萬植髮不成，頭皮受損發炎導致脫髮，雖全額退款但現時只能戴假髮的事件。不過影片播出後就極速下架，而事後主持人Patrick Sir（林溥來）亦有在節目中簡單中致歉，但原來這個無心之失，對業界影響極大！

主持人Patrick Sir（林溥來）代節目道歉！（截圖）

據悉，有香港註冊西醫認為報道偏頗去信TVB投訴。當中他提到TVB 刻意先找一個皮膚專科醫生講植髮的後遺症，更質疑節目中的陳俊彥醫生從來未有參與植髮國際會議亦非 ISHRS，ABHRS，WFI，AAHRS 會員，內有乾坤。他控訴節目播放國內植髮宣傳片段，而片中病人跟本唔係做之前陳俊彥醫生所介紹的自體無囊移植 - 植髮 Hair Transplant，完成無關係，刻意誤導觀眾。西醫更稱要控告 TVB 誹謗，還同業一個公道，並要求電訊管理局介入，調查 TVB 是否製作假新聞節目，以贊助方式收取酬勞，為某些生髮中心醜化植髮，以新聞型式賣廣告。

投訴信！（截圖）

去信。（截圖）

有植髮中心以「嚴重指控 TVB 歪曲事實」，寫道：「29.9.2023 無綫電視 TVB 《東張西望 》節目，將自體毛囊移植 Hair Transplant ， 與纖維絲頭骨膜植入 ( 人工植髮 ) 混淆，誤導市民。人工植髮植入的是合成纖維絲，不是自體頭髮，絕不能稱為植髮，與正統植髮更全無關係。節目中的事主受害於人工植髮，但受訪問的醫生，卻說 「 有部份病人... 脫髮嚴重... 可能就要考慮一些人工植髮 」。作為有社會責任的企業，本中心必須急切提醒曾收看該節目的本港及海外數百萬市民，不要受節目鼓吹而進行人工植髮。該節目雖已全線下架，但仍屬已向公眾發行或傳播的作品，已去信知識產權署，查詢是否可循 《 版權條例 》 第39(1) 條獲豁免刋登原文，對節目內容作出更正，以免更多無辜市民受害。」業界人士更向《香港01》稱：「好慘姐，簡簡單單講兩句，但對我哋行業嘅傷害非常大。」

網站都有出通告！（截圖）

對此，主持人Patrick Sir講道：「尋晚我哋就報道過有事主去植髮之後就出現脫髮和發炎等問題，有啲資料我哋想講返清楚。佢進行的療程係植入人工製成的頭髮，即係同一般傳統嘅將自己嘅頭髮移植到脫髮位置，係兩回事嚟㗎。」而另一主持朱凱婷再補充：「對於節目內容無講清楚講明兩種植髮嘅分別，而有可能導致嘅影響及誤會，我哋深表歉意。」

公開道歉！（截圖）