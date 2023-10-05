徐浩文車Cam親密片流出被雪藏 自爆與美女已玩完：已經過咗去

無綫男藝人徐文浩早前跟性感熱褲女在的士車廂的親密纏綿車Cam片在網上瘋傳後，隨即惹起網民熱議，並形容為「安心事件2.0」。起初徐文浩否認自己是片中男主角，指人有相似，不過最後不敵輿論壓力，跪低承認自己是片中當事人，並解釋當時因喝醉才做出片中行為。事後有傳被無綫雪藏，高層下令暫停他所有拍攝劇集工作，連有份擔任獎佬的綜藝節目《開心無敵獎門人》亦被叫停。

徐浩文透露現時感情生活一片空白。（胡凱欣攝）

今日（5/10）徐浩文相隔近2個月終於蒲頭，出席無綫新劇《羅密歐與祝英台》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問說：「其實就冇話雪藏嘅，工作一直照舊，咁當然之前係需要啲時間沉澱，都要反省之後點樣做好啲。（當時新聞一出你驚唔驚？）咁梗係驚啦，我話唔驚就呃你嘅。不過對我嚟講係上咗寶貴一課，令到自己明白到身為藝人係要做好榜樣，因為會好多人留意。咁所以而家我係要收心先，以事業行先，專心工作，而呢啲玩嘅場合，我都係唔會再去。（同個女仔係咪冇一齊？）呢件事已經過咗去就算，唔使再去提，而我未來係專注工作。（而家感情生活空白？）我唔敢諗住，始終發生咗呢件事之後，係影響咗好多身邊嘅人，咁所以首先要做好自己先，其他嘢之後再諗。」

（左）徐浩文相隔個半月終現身出席劇集宣傳活動。（胡凱欣攝）

被問到敢唔敢再坐的士？徐浩文表示：「其實都唔會，只要坐的士做好自己就唔會有問題，始終喺香港冇得避免唔坐的士嘅，只要注意返自己嘅言行，做返好去邊都冇問題啦。」