封神坦己娜然以外6位混血美女　呢位TVB花旦都係其中一員？

《封神第一部：朝歌風雲》正於香港上畫，這套被喻為史詩式巨製的封神題材電影，據報有內地有超過26億票房！是次電影起用了不少外地演員，其中飾演殷壽和蘇妲己的費翔、娜然可說是出鏡率最高的兩位。



娜然演蘇妲演得淋灕盡致。（迄照）

1. 講起娜然，睇名就猜到她是從外國演員。飾演「蘇妲己」的新人演員娜然在過去曾經擔任周杰倫《告白氣球》MV女主角。1997年出生的她是俄羅斯和蒙古的混血兒，參演《封神第一部：朝歌風雲》之前，她曾到台灣擔任模特兒工作，在圈內也頗有知名度。

娜然演蘇妲演得淋灕盡致。（影片截圖）

7年前娜然曾任周杰倫《告白汽球》的MV女主角。（截圖）

之後她與香港一間模特兒公司簽約，開始於中港台、日本、新加坡穿梭，更曾與房祖名傳出緋聞，還獲封為「房祖名前女友」。據知娜然經過3輪決選和6個月的訓練，才從1萬4千多人當中脫穎而出。現實也證明了娜然確實十分適合出演蘇妲己這個角色，簡直是「蘇妲己」再世！

娜然演蘇妲己真係唯妙唯肖。（weibo圖片）

莫文蔚演出過不少經典角色。（《回魂夜》截圖）

2. 講起混血兒女星，擁有中國、德國、威爾斯、伊朗血統的莫文蔚也是其中之一。1993年被發掘以以歌手身份出道，其後她就遇上了周星馳並出演電影擔演女主角。他們合演過《西遊記》、《回魂夜》、《食神》等，電影均大受歡迎。

《食神》入面嘅火雞姐都係奇醜無比。（劇照）

鍾麗緹擁有中越兩地血統。（劇照）

3. 鍾麗緹擁有中越兩地血統，她在1992年於蒙特婁華裔小姐中獲得冠軍，其後代表蒙特婁到香港參選1993年度國際華裔小姐獲冠軍而入行。入行後她參演過《白髮魔女2》、《九品芝麻官》、《破壞之王》、《97家有喜事》等，2001年更有《晚孃》和《色戒》兩套作品。現年53歲的鍾麗緹，依然是不少人心目中的女神。

鍾麗緹版本的美人魚相當經典。（網上圖片）

林嘉欣入行初期在台灣發展。（資料圖片）

4. 現年45歲的林嘉欣原來也是混血兒，擁有中日血統的她一開始在台灣發展，並曾於出演張學友等知名歌手的台灣專輯MV，後來她先後於《男人四十》、《異度空間》等電影演出，精湛的演技亦吸引了片商招手，此後亦拍了《我要做Model》、《戀之風景》、《陀地驅魔人》等電影，其中《怪物》中飾演怪物的她更令人睇得拍爛手掌。

林嘉欣演技真係好好。（《怪物》劇照）

張榕容版本 楊貴妃 2017年電影《妖貓傳》

5. 張榕容的媽媽是台灣人，而爸爸則是法國人，擁有兩地血統的她在小時候已經有演出經驗，其後參演《渺渺》、《陽陽》、《逆光飛翔》、《擺渡人》、《妖貓傳》等作品，也獲得很好的口碑。張榕容於2009年更以電影《陽陽》成為最年輕的亞太影展影后，2012年亦以《逆光飛翔》獲臺北電影節影后，也三次入圍金馬獎。

最年輕的亞太影展影后張榕容飾腦神經權威博士。（《複身犯》電影劇照）

張栢芝也是圈中有名的混血美女。（微博@張栢芝工作室）

6. 今年43歲的張栢芝擁有四分一英國血統，年輕時畢業回港的她接拍了陽光檸檬茶廣告，因而爆紅。及後於周星馳電影《喜劇之王》中擔任女主角柳飄飄後更一舉成為炙手可熱的女星，之後她更憑《大隻佬》及《忘不了》橫掃香港各大電影頒獎禮女主角獎項。

後生時的張栢芝真係好靚。（《忘不了》劇照）

胡杏兒參加香港小姐競選獲得季軍及活力風采獎而入行。（《肥田囍事》劇照）

7. 胡杏兒於1999年陪同朋友參加香港小姐競選，巧合之下胡杏兒入圍，並最終獲得季軍及活力風采獎。入行後參演《錦繡良緣》、《流金歲月》等劇而受到關注。2005年參演《我的野蠻奶奶》更獲得觀眾喜愛，默默耕耘也出演過《肥田囍事》、《烈火雄心3》、《怒火街頭2》、《陪著你走》等劇集。2012年離巢後，胡杏兒也積極開拓中國市場發展。